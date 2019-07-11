«Талан-Финанс» в числе первых получит субсидии от Минэкономразвития

«Мы рады оказаться в числе первых компаний, получивших поддержку в рамках национальной программы. Поиск новых источников финансирования для реализации девелоперских проектов особенно актуален в условиях перехода на новую схему работы с эскроу-счетами, который начался 1 июля. Опыт «Талана» показывает, что размещение облигаций - эффективный и доступный инструмент привлечения средств даже для компаний средней величины, - отмечает генеральный директор компании «Талан» Константин Макаров. - В России работает около 4 тысяч девелоперов, но пока на рынок облигаций выходят единицы. В 2017 году 11 застройщиков разместили 19 облигационных выпусков, в 2018-м было 8 компаний и 10 выпусков. А в этом году лишь две компании вышли на рынок облигаций».