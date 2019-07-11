Стоимость аренды «однушки» в Тюменской области снизилась до 14 тысяч рублей

Аналитики отмечают, что только в 20 регионах страны стоимость аренды квартиры выросла. В 59 субъектах ставки упали.
Жителям Тюменской области предлагали однокомнатную недвижимость в начале года за 14,6 тыс. в месяц. На данный момент цена снизилась на 0,2%.
Аренда в Санкт-Петербурге и Москве тоже подешевела. Однако эксперты отмечают, что в начале года в столице отметился резкий рост ставок на 5%. В этом квартале цены скорректировались до 36,2 тыс. в месяц.
Тюменская область заняла последнее место в российском рейтинге доходов от сдачи квартиры в аренду. Тюменцы могут получить только 23% от ежемесячных средних выплат, сдавая недвижимость.