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Стоимость аренды «однушки» в Тюменской области снизилась до 14 тысяч рублей

11 июля 2019, 12:23
Фото: pixabay.com
По данным Domofond, средняя цена аренды однокомнатной квартиры в России за второй квартал 2019 года составила 15,7 тыс. рублей. В Тюменской области жилплощадь можно снять за 14,2 тыс. Сильнее всего цены снижались в апреле.
Сюжет
Тюмень

Аналитики отмечают, что только в 20 регионах страны стоимость аренды квартиры выросла. В 59 субъектах ставки упали.

Жителям Тюменской области предлагали однокомнатную недвижимость в начале года за 14,6 тыс. в месяц. На данный момент цена снизилась на 0,2%.

Аренда в Санкт-Петербурге и Москве тоже подешевела. Однако эксперты отмечают, что в начале года в столице отметился резкий рост ставок на 5%. В этом квартале цены скорректировались до 36,2 тыс. в месяц.

Тюменская область заняла последнее место в российском рейтинге доходов от сдачи квартиры в аренду. Тюменцы могут получить только 23% от ежемесячных средних выплат, сдавая недвижимость.

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#Новости#Аренда#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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