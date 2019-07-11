Сбербанк и правительство Тюменской области будут развивать цифровое здравоохранение

«Это соглашение и совместная работа для нас очень важны и перспективны. Развитие искусственного интеллекта позволит существенно снизить смертность населения от управляемых причин. Это возможность разработать алгоритмы прогнозирования неблагоприятных исходов для человека за счет составления его портрета, который будет включать в себя как медицинские, так и не медицинские характеристики», - ­­отметила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.