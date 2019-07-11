nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сбербанк и правительство Тюменской области будут развивать цифровое здравоохранение

11 июля 2019, 05:21
Фото: пресс-служба Уральского банка ПАО Сбербанк
Западно-Сибирское отделение Сбербанка и Департамент здравоохранения Тюменской области подписали соглашение о сотрудничестве в области развития цифровых технологий.
Сюжет
Тюмень

В рамках соглашения предусмотрено взаимодействие сторон и проведение исследований в области применения методов искусственного интеллекта в медицине, медицинских сервисах и страховых продуктах.

«Сбербанк развивает нефинансовые сервисы в своей экосистеме. В 2017 году банк приобрел медицинский сервис DocDoc, который объединяет телемедицину, доставку лекарств, получение второго медицинского мнения и другие услуги. Взаимодействие с Департаментом здравоохранения Тюменской области позволит нам реализовывать совместные региональные проекты в сфере телемедицины, обучения, геномики и роботизации с применением искусственного интеллекта», - рассказал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

«Это соглашение и совместная работа для нас очень важны и перспективны. Развитие искусственного интеллекта позволит существенно снизить смертность населения от управляемых причин. Это возможность разработать алгоритмы прогнозирования неблагоприятных исходов для человека за счет составления его портрета, который будет включать в себя как медицинские, так и не медицинские характеристики», - ­­отметила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

Фото: пресс-служба Уральского банка ПАО Сбербанк

В рамках соглашения также предусмотрено участие в конференциях и образовательных мероприятиях по презентации и продвижению совместных исследований и решений.

Тюменская область работает над реализацией нацпроекта “Здравоохранение”, в рамках которого планируется снизить смертность от болезней сердца, сосудов и онкологии. Этого добиваются за счет создания максимально доступной медпомощи: улучшения инфраструктуры, внедрения клинических рекомендаций и обеспечения отрасли квалифицированными кадрами.

Планируется качественно улучшить характер взаимоотношений врача и пациента, при том, что охват первичной профилактикой должен вырасти до 70%

Дата публикации: 25 декабря 2019 года

#Новости#Здоровоебудущее#Историябудущего#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25