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"Россети" возобновили подачу электричества для 2 тысяч жителей Мытищ

11 июля 2019, 15:45
Фото: pixabay.com
В подмосковных Мытищах загорелась одна из станций на ТЭЦ-27, что привело к отключению электричества для двух тысяч человек. Энергетики компании «Россети» в течение часа вернули свет в дома жителей города.

На москвичей никак не повлиял пожар на мытищинской ТЭЦ. «Россети Московский регион» ввели особый режим работы и собрали штаб для ликвидации последствий ЧП. Об этом сообщают «Новые известия».

Энергетикам «Россетей» потребовался всего час на то, чтобы подключить резервную схему и передвижные электростанции и возобновить подачу электричества в Мытищи. Сейчас специалисты занимаются восстановительными работами и следят за работой оборудования.

Ранее в деревне Челобитьево, где расположена ТЭЦ-27, загорелась станция высокого давления.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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