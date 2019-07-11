"Россети" возобновили подачу электричества для 2 тысяч жителей Мытищ

В подмосковных Мытищах загорелась одна из станций на ТЭЦ-27, что привело к отключению электричества для двух тысяч человек. Энергетики компании «Россети» в течение часа вернули свет в дома жителей города.

На москвичей никак не повлиял пожар на мытищинской ТЭЦ. «Россети Московский регион» ввели особый режим работы и собрали штаб для ликвидации последствий ЧП. Об этом сообщают «Новые известия». Энергетикам «Россетей» потребовался всего час на то, чтобы подключить резервную схему и передвижные электростанции и возобновить подачу электричества в Мытищи. Сейчас специалисты занимаются восстановительными работами и следят за работой оборудования. Ранее в деревне Челобитьево, где расположена ТЭЦ-27, загорелась станция высокого давления.