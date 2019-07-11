"Россети" возобновили подачу электричества для 2 тысяч жителей Мытищ

На москвичей никак не повлиял пожар на мытищинской ТЭЦ. «Россети Московский регион» ввели особый режим работы и собрали штаб для ликвидации последствий ЧП. Об этом сообщают «Новые известия».
Энергетикам «Россетей» потребовался всего час на то, чтобы подключить резервную схему и передвижные электростанции и возобновить подачу электричества в Мытищи. Сейчас специалисты занимаются восстановительными работами и следят за работой оборудования.
Ранее в деревне Челобитьево, где расположена ТЭЦ-27, загорелась станция высокого давления.