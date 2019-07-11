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МВД прокомментировал задержание тюменского бандита после 15 лет поисков

11 июля 2019, 10:52
Фото: Пресс-служба МВД РФ
Сотрудники МВД Тюмени прокомментировали задержание подозреваемого, который находился 15 лет в розыске и был задержан в Московской области.
Сюжет
Тюмень

Отмечается, что в 90-х ОПГ, в которое входил мужчина, совершило несколько убийств, 26 разбоев и другие преступления. Поиски злоумышленника начались с 2003 года. В январе банда в количестве четырех человек на похищенных автомобилях планировало очередное нападение на инкассаторов на трассе Тюмень — Ирбит. Они должны были доставить деньги из аэропорта Рощино.

Между тем бандиты привлекли внимание сотрудников ДПС. Опасаясь задержания злоумышленники отрыли огонь по полицейским, погиб один из сотрудников.

В 2003 году группировка распалась, а одного из членов искали 15 лет. Выяснилось, что он использовал паспорт брата. Более того, ему удалось сменить свои данные и обосноваться в деревне Горшково.

По информации Ирины Волк, пресс-секретарь МВД России, дактилоскопическая экспертиза подтвердила личность подозреваемого.

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#Новости#Бандитизм#ОПГ#МВД#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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