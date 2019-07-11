МВД прокомментировал задержание тюменского бандита после 15 лет поисков

Отмечается, что в 90-х ОПГ, в которое входил мужчина, совершило несколько убийств, 26 разбоев и другие преступления. Поиски злоумышленника начались с 2003 года. В январе банда в количестве четырех человек на похищенных автомобилях планировало очередное нападение на инкассаторов на трассе Тюмень — Ирбит. Они должны были доставить деньги из аэропорта Рощино.
Между тем бандиты привлекли внимание сотрудников ДПС. Опасаясь задержания злоумышленники отрыли огонь по полицейским, погиб один из сотрудников.
В 2003 году группировка распалась, а одного из членов искали 15 лет. Выяснилось, что он использовал паспорт брата. Более того, ему удалось сменить свои данные и обосноваться в деревне Горшково.
По информации Ирины Волк, пресс-секретарь МВД России, дактилоскопическая экспертиза подтвердила личность подозреваемого.