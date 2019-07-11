МВД прокомментировал задержание тюменского бандита после 15 лет поисков

Отмечается, что в 90-х ОПГ, в которое входил мужчина, совершило несколько убийств, 26 разбоев и другие преступления. Поиски злоумышленника начались с 2003 года. В январе банда в количестве четырех человек на похищенных автомобилях планировало очередное нападение на инкассаторов на трассе Тюмень — Ирбит. Они должны были доставить деньги из аэропорта Рощино.