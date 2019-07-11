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Фонд капремонта хочет взыскать с ТюмГУ 2 млн рублей за замену лифтов в общежитии

11 июля 2019, 13:28
Фото: pixabay.com
Региональный Фонд капремонта пытается взыскать 2,6 млн рублей с ТюмГУ. НКО настаивает на возмещении суммы по замене лифтов в тобольском общежитии в 2016 году.

В свою очередь ТюмГУ полностью выплатил все взносы за капитальный ремонт. На данный момент юридическая служба университета готовит ответ на исковое заявление фонда. Рассмотрение иска пройдёт в Арбитражном суде Тюменской области.

Более того, в 2015 году тобольское общежитие попало в фонд капремонта по ошибке. Было сделано заключение, что это многоквартирный дом. К 1 июля текущего года здание из этого списка исключено. В ТюмГУ отмечают, что университет имел полное право на замену лифтов. Со стороны НКО иск подан 9 июля. Предварительное заседание по делу назначено на 30 июля.

В Тюменской области до конца года должны отремонтировать 800 домов. Необходимые торги на сайте госзакупки проходят с апреля 2019 года.

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#Новости#Суды#Капремонт#Александр Мязин#Общество
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