Фонд капремонта хочет взыскать с ТюмГУ 2 млн рублей за замену лифтов в общежитии

В свою очередь ТюмГУ полностью выплатил все взносы за капитальный ремонт. На данный момент юридическая служба университета готовит ответ на исковое заявление фонда. Рассмотрение иска пройдёт в Арбитражном суде Тюменской области.
Более того, в 2015 году тобольское общежитие попало в фонд капремонта по ошибке. Было сделано заключение, что это многоквартирный дом. К 1 июля текущего года здание из этого списка исключено. В ТюмГУ отмечают, что университет имел полное право на замену лифтов. Со стороны НКО иск подан 9 июля. Предварительное заседание по делу назначено на 30 июля.
В Тюменской области до конца года должны отремонтировать 800 домов. Необходимые торги на сайте госзакупки проходят с апреля 2019 года.