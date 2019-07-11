Фонд капремонта хочет взыскать с ТюмГУ 2 млн рублей за замену лифтов в общежитии

Более того, в 2015 году тобольское общежитие попало в фонд капремонта по ошибке. Было сделано заключение, что это многоквартирный дом. К 1 июля текущего года здание из этого списка исключено. В ТюмГУ отмечают, что университет имел полное право на замену лифтов. Со стороны НКО иск подан 9 июля. Предварительное заседание по делу назначено на 30 июля.