В Тюмени пройдет чемпионат по велосипедному спорту

Во время соревнований на старт выйдут участники 2007-2009, 2005-2006, 2003-2004, 2001-2002, 2002 г.р и старше, 2000 г.р. и старше. По словам директора детско-юношеской спортивной школы № 4 города Тюмени Светланы Кугаевской, в Тюмени осталось мало природных участков для проведения соревнований по маунтинбайку. Поэтому его проведут в районе озера Цимлянское, где есть подъемы, и спуски.