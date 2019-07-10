В Тюмени пройдет чемпионат по велосипедному спорту

Свое мастерство управления двухколесным транспортом в этот день продемонстрируют порядка 100 спортсменов из Ялуторовска, Тобольска, Ишима, Кургана, Екатеринбурга и других городов.
Тюмень в спортивном состязании представят воспитанники МАУ ДО ДЮСШ № 4. Спортивное мероприятие пройдет сразу в нескольких дисциплинах: «Маунтинбайк - кросс-кантри» и «Маунтинбайк – кросс-кантри гонка с выбыванием».
Во время соревнований на старт выйдут участники 2007-2009, 2005-2006, 2003-2004, 2001-2002, 2002 г.р и старше, 2000 г.р. и старше. По словам директора детско-юношеской спортивной школы № 4 города Тюмени Светланы Кугаевской, в Тюмени осталось мало природных участков для проведения соревнований по маунтинбайку. Поэтому его проведут в районе озера Цимлянское, где есть подъемы, и спуски.