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В Тюмени пройдет чемпионат по велосипедному спорту

10 июля 2019, 04:25
Фото: Департамент по спорту и молодежной политики администрации города Тюмени
В воскресенье, 14 июля, в областной столице в районе озера Цимлянское пройдут открытые чемпионат и первенство города по велосипедному спорту.
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Тюмень

Свое мастерство управления двухколесным транспортом в этот день продемонстрируют порядка 100 спортсменов из Ялуторовска, Тобольска, Ишима, Кургана, Екатеринбурга и других городов.

Тюмень в спортивном состязании представят воспитанники МАУ ДО ДЮСШ № 4. Спортивное мероприятие пройдет сразу в нескольких дисциплинах: «Маунтинбайк - кросс-кантри» и «Маунтинбайк – кросс-кантри гонка с выбыванием».

Во время соревнований на старт выйдут участники 2007-2009, 2005-2006, 2003-2004, 2001-2002, 2002 г.р и старше, 2000 г.р. и старше. По словам директора детско-юношеской спортивной школы № 4 города Тюмени Светланы Кугаевской, в Тюмени осталось мало природных участков для проведения соревнований по маунтинбайку. Поэтому его проведут в районе озера Цимлянское, где есть подъемы, и спуски.

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#Новости#Велоспорт#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Спорт
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