В Тобольске выделены миллионы рублей грантов на социальные проекты

В настоящий момент победитель уже работает в обувном бизнесе. Он отметил, что к нему довольно часто обращаются с просьбой сделать ортопедическую обувь для детей. Их родители жалуются, что в городе очень сложно купить уже готовую и удобную продукцию. В части реализации гранта планируется наладить производство обуви с нуля, а расширение бизнеса позволит нанять ещё трёх человек.
Всего 10 предпринимателей смогли получить гранты. Шесть из них до 300 тыс. рублей, ещё четверо до 50 тыс. В городе планируется открыть студию английского языка, класс Монтессори, перинатальный фитнес-центр, детскую школу изучения IT-технологий. Большая часть проектов направлены на развитие социальной сферы. Конкурсной комиссией обработано 67 заявок.