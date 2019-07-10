nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тобольске выделены миллионы рублей грантов на социальные проекты

10 июля 2019, 12:46
Фото: pixabay.com
Житель Тобольска получил грант на производство ортопедической обуви по итогам конкурса социальных проектов.

В настоящий момент победитель уже работает в обувном бизнесе. Он отметил, что к нему довольно часто обращаются с просьбой сделать ортопедическую обувь для детей. Их родители жалуются, что в городе очень сложно купить уже готовую и удобную продукцию. В части реализации гранта планируется наладить производство обуви с нуля, а расширение бизнеса позволит нанять ещё трёх человек.

Всего 10 предпринимателей смогли получить гранты. Шесть из них до 300 тыс. рублей, ещё четверо до 50 тыс. В городе планируется открыть студию английского языка, класс Монтессори, перинатальный фитнес-центр, детскую школу изучения IT-технологий. Большая часть проектов направлены на развитие социальной сферы. Конкурсной комиссией обработано 67 заявок.

Материалы по теме
Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»
#Новости#Бизнес#Социальное обслуживание#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25