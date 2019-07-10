В Тобольске выделены миллионы рублей грантов на социальные проекты

В настоящий момент победитель уже работает в обувном бизнесе. Он отметил, что к нему довольно часто обращаются с просьбой сделать ортопедическую обувь для детей. Их родители жалуются, что в городе очень сложно купить уже готовую и удобную продукцию. В части реализации гранта планируется наладить производство обуви с нуля, а расширение бизнеса позволит нанять ещё трёх человек.