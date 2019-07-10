Тюменский департамент купил техники на 84,7 млн рублей

Департамент провел электронный аукцион на приобретение 30 комплектов в конце мая этого года. Стоимость каждого комплекта оценили в 2,8 млн рублей. Потенциальные участники могли в течение чуть меньше месяца подать заявку, но сделала это только одна компания – «Софтлайн Проекты» из Москвы.
При этом цена осталась начальной. Таким образом компания стала единственным участником закупки.
В комплект закупки входили: МФУ, шесть ноутбуков для управленческого персонала, два ноутбука для учителя, интерактивная доска и мобильное крепление к ней, 30 ноутбуков мобильного класса и два вычислительных блока интерактивного комплекса.