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Тобольские коммунисты выдвинули на довыборы в городскую Думу учительницу

10 июля 2019, 06:21
Фото: Отделение партии КПРФ по Тюменской области
В Тобольске от партии КПРФ зарегистрировали первого кандидата на довыборы в местную городскую Думу. Ей стала Светлана Леврикова, которая работает учителем истории.

Территориальная избирательная комиссия 9 июля единогласно приняла решение о регистрации Светланы Левриковой кандидатом в депутаты Тобольской городской Думы от КПРФ по одномандатному избирательному округу №20. После чего председатель избиркома Александр Поляков вручил ей удостоверение кандидата.

Светлана Леврикова родилась в 1987 году. Она окончила Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева по специальности учитель истории и в настоящее время работает по профессии.

Ранее работала в военно-спортивном центре «Россияне», а также была членом тобольского молодёжного парламента.

Довыборы депутата Тобольской городской Думы состоятся 8 сентября.

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