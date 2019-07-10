Тобольские коммунисты выдвинули на довыборы в городскую Думу учительницу

Территориальная избирательная комиссия 9 июля единогласно приняла решение о регистрации Светланы Левриковой кандидатом в депутаты Тобольской городской Думы от КПРФ по одномандатному избирательному округу №20. После чего председатель избиркома Александр Поляков вручил ей удостоверение кандидата.
Светлана Леврикова родилась в 1987 году. Она окончила Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева по специальности учитель истории и в настоящее время работает по профессии.
Ранее работала в военно-спортивном центре «Россияне», а также была членом тобольского молодёжного парламента.
Довыборы депутата Тобольской городской Думы состоятся 8 сентября.