Новые пробки: на улице Мельникайте сузят полосы для движения до середины августа

Подрядную организацию для выполнения указанных работ выбрали 13 мая. Общая стоимость реконструкции транспортной развязки составит 2 млрд рублей. В результате на улице должны появиться шесть полос для движения транспорта. Все работы должны быть выполнены до ноября 2021 года.