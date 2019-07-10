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Новые пробки: на улице Мельникайте сузят полосы для движения до середины августа

10 июля 2019, 12:15
Фото: pixabay.com
На улице Мельникайте с 15 июля планируется сузить проезжую часть. Это связанно с реконструкцией развязки на пересечении ж/д «Москва–Владивосток».
Сюжет
Тюмень

Отмечается, что движение транспортных средств будет ограничено до 15 августа со стороны улицы 30 лет Победы. Заграждения будут выставлены на половине проезжей части.

В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта просят автомобилистов заранее выбирать возможные пути объезда.

Подрядную организацию для выполнения указанных работ выбрали 13 мая. Общая стоимость реконструкции транспортной развязки составит 2 млрд рублей. В результате на улице должны появиться шесть полос для движения транспорта. Все работы должны быть выполнены до ноября 2021 года.

В текущем году победитель торгов получит почти 606 млн рублей, в 2020 году - 800 млн рублей, в 2021 году - почти 647 млн рублей.

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