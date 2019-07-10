Новые пробки: на улице Мельникайте сузят полосы для движения до середины августа

Отмечается, что движение транспортных средств будет ограничено до 15 августа со стороны улицы 30 лет Победы. Заграждения будут выставлены на половине проезжей части.
В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта просят автомобилистов заранее выбирать возможные пути объезда.
Подрядную организацию для выполнения указанных работ выбрали 13 мая. Общая стоимость реконструкции транспортной развязки составит 2 млрд рублей. В результате на улице должны появиться шесть полос для движения транспорта. Все работы должны быть выполнены до ноября 2021 года.
В текущем году победитель торгов получит почти 606 млн рублей, в 2020 году - 800 млн рублей, в 2021 году - почти 647 млн рублей.