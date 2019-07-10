Карантин по бешенству животных установили в селе Кутабирка Тобольского района

Карантин будет действовать по 3 сентября текущего года. До этой даты в данном населенном пункте запрещается торговля домашними животными. Также запрет распространяется на вывоз животных за территорию села Кутабирка.
Помимо этого запрещается отлов диких животных. Разрабатывать план по ликвидации очага заболевания будет, согласно подписанному распоряжению губернатора Тюменской области, управление ветеринарии по региону.
Ответственным за контроль по исполнению распоряжения Александра Моора назначен его заместитель Владимир Чейметов.
Решение о карантине было принято по представлению начальника регионального Управления ветеринарии, главного государственного ветеринарного инспектора Вадима Шульца.