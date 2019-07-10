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Чиновники против возвращения троллейбусов в Тюмень

10 июля 2019, 13:01
Фото: pixabay.com
Чиновники администрации Тюмени опровергли слухи о возвращении троллейбусов. Пользователи соцсетей обратили внимание, что на «новом плане дорог» в областной столице к 2020 году есть элементы инфраструктуры для электрического транспорта.
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Тюмень

В мэрии отметили, что данная ситуация «очень похоже на неправду. Мы не оформляем документы таким образом». В ближайшее время троллейбусы не вернутся на тюменские улицы. Более того, чиновники заключили, что использование электробусов проще и экономичнее.

Фото: ЧС Тюмень

Между тем по Тюмени до сих пор ездит только один электробус. Специалисты отмечают, что на данный момент подобные автобусы в 2-3 раза дороже бензиновых аналогов и требуют свою инфраструктуру для ежедневной эксплуатации.

Троллейбусная сеть закрыта в областной столице с 2009 года. Чиновники отмечают, что данный транспорт имеет низкую востребованность среди пассажиров.

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#Новости#Тюменское троллейбусное предприятие#Администрация#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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