Чиновники против возвращения троллейбусов в Тюмень

В мэрии отметили, что данная ситуация «очень похоже на неправду. Мы не оформляем документы таким образом». В ближайшее время троллейбусы не вернутся на тюменские улицы. Более того, чиновники заключили, что использование электробусов проще и экономичнее.
Между тем по Тюмени до сих пор ездит только один электробус. Специалисты отмечают, что на данный момент подобные автобусы в 2-3 раза дороже бензиновых аналогов и требуют свою инфраструктуру для ежедневной эксплуатации.
Троллейбусная сеть закрыта в областной столице с 2009 года. Чиновники отмечают, что данный транспорт имеет низкую востребованность среди пассажиров.