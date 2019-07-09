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Застрявшую в спирали тюменской детской площадки шестилетнюю девочку спас МЧС

9 июля 2019, 11:32
Фото: pixabay.com
Шестилетняя девочка пострадала 8 июля в Тюмени на детской площадке. Спускаясь с металлической спирали, она запнулась и застряла.
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Дети

Инцидент произошел улице Пермякова, 39. Девочка пыталась самостоятельно выбраться, но у неё не получилось.

Ребенка заметили взрослые и вывали спасателей. Специалисты приехали на место ЧП около 12:00. При помощи гидравлического инструмента им удалось перекусить металлические конструкции и освободить девочку. Далее ребенком занимались врачи скорой помощи.

В период летних каникул количество детей на детских площадках и во дворах города растет. Сотрудники специальных служб отмечают, что летом за маленькими детьми нужно присматривать чаще.

Спасатели напоминают о возросшей опасности падения малышей. Для тюменских родителей провели акцию «Берегите детей», в которой отметили опасность открытых окон в многоэтажных домах.

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#Новости#Дети#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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