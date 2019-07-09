Застрявшую в спирали тюменской детской площадки шестилетнюю девочку спас МЧС

Инцидент произошел улице Пермякова, 39. Девочка пыталась самостоятельно выбраться, но у неё не получилось.
Ребенка заметили взрослые и вывали спасателей. Специалисты приехали на место ЧП около 12:00. При помощи гидравлического инструмента им удалось перекусить металлические конструкции и освободить девочку. Далее ребенком занимались врачи скорой помощи.
В период летних каникул количество детей на детских площадках и во дворах города растет. Сотрудники специальных служб отмечают, что летом за маленькими детьми нужно присматривать чаще.
Спасатели напоминают о возросшей опасности падения малышей. Для тюменских родителей провели акцию «Берегите детей», в которой отметили опасность открытых окон в многоэтажных домах.