Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы

Глава государства поручил провести в России Год памяти и славы. На официальном сайте Кремля есть документ с текстом указа. Об этом пишет ТАСС.
В 2020 году исполнится 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В честь этой знаменательной даты и был объявлен Год памяти и славы, цель которого – сохранить историческую память.
Оргкомитет «Победа» возьмет на себя организацию всех мероприятий в 2019 году. Его координатором назначен глава администрации президента РФ Антон Вайно.
В течение месяца правительство разработает и утвердит план главных мероприятий по проведению Года памяти и славы. Региональные правительства должны оказывать помощь в проведении мероприятий.