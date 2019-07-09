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Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы

9 июля 2019, 07:05
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Оргкомитет «Победа» займется организацией соответствующих мероприятий в 2019 году.

Глава государства поручил провести в России Год памяти и славы. На официальном сайте Кремля есть документ с текстом указа. Об этом пишет ТАСС.

В 2020 году исполнится 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В честь этой знаменательной даты и был объявлен Год памяти и славы, цель которого – сохранить историческую память.

Оргкомитет «Победа» возьмет на себя организацию всех мероприятий в 2019 году. Его координатором назначен глава администрации президента РФ Антон Вайно.

В течение месяца правительство разработает и утвердит план главных мероприятий по проведению Года памяти и славы. Региональные правительства должны оказывать помощь в проведении мероприятий.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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