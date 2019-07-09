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«Мостострой-11» претендует на 4-миллиардный госзаказ по возведению моста в Тагиле

9 июля 2019, 11:01
Фото: Администрация Нижнего Тагила
Тюменский «Мостострой-11» является главным претендентом на госзаказ по возведению моста в Нижнем Тагиле. Новые объект будет стоить почти 4 млрд рублей.

Строительство должно закончится в 2022 году. По мнению главы Нижнего Тагила, подобное сооружение должна возводить организация, специализирующаяся на строительстве мостов. По данным TagilCity.ru, в городе уже появились сотрудники «Мостостроя», которые ищут потенциальные субподрядные компании.

Между тем журналисты утверждают, что Свердловской области имеются фирмы с построенными мостами в портфолио. Однако мост через Нижнетагильский пруд это довольно крупный объект, и делать его должна зарекомендовавшая себя компания.

Между тем «Мостострой-11» недавно закончил строительство моста через реку Обь длиной 2,1 км. В Казахстане тюменцами построен мост длинной 3,2 км через Иртыш. Также предприятие Николая Руссу участвовало в строительстве Крымского моста.

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#Новости#Мостострой-11#Александр Мязин#Экономика
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