Минстрой записал тюменский парк с нарушениями в реестр лучших в России

Первый – экопарк «Затюменский». Эксперты оценили его как городской сад и как место отдыха и общения. Приводить лесопарк площадью в 77,2 га начали в 2017 году. За два года в нем проложили дорожки, покрытые асфальтом и щепой, выделили территорию для велосипедистов, возвели детские и спортивные площадки, скамейки, метеостанцию, установили места для кормления животных и экоскульптуры из дерева. Все это обошлось в сумму порядка 230 млн рублей.