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Минстрой записал тюменский парк с нарушениями в реестр лучших в России

9 июля 2019, 09:33
Фото: Администрация Тюмени
Тюменские скверы оказались в числе объектов, включенных по результатам конкурса Минстроя в реестр лучших практик по благоустройству из реализованных в 2018 году.

Первый – экопарк «Затюменский». Эксперты оценили его как городской сад и как место отдыха и общения. Приводить лесопарк площадью в 77,2 га начали в 2017 году. За два года в нем проложили дорожки, покрытые асфальтом и щепой, выделили территорию для велосипедистов, возвели детские и спортивные площадки, скамейки, метеостанцию, установили места для кормления животных и экоскульптуры из дерева. Все это обошлось в сумму порядка 230 млн рублей.

Вторым в реестр вписали сквер Моисеенко как место для отдыха и занятий спортом. Сданный в ноябре парк обошелся бюджету в 64,5 млн рублей. При этом в мае аудиторы Счетной палаты обнаружили во время контрольного мероприятия нарушения. В ходе благоустройства было срублено 31 дерево сверх договора, некачественно проведены работы по обустройству тротуаров и велодорожек. Возникли вопросы и к финансовым документам – эксперты подозревали, что были оплачены завышенные объемы работ по укладке плитки, брусчатки и материалов велодорожки.

Также в реестр из «тюменской матрешки» попали бульвар Рябиновый в Нижневартовске, спортивный комплекс под открытым небом в Новом Уренгое, установка мачт освещения на спорткомплексе «Арктика» и парк семи Лиственниц в Лабытнанги, комплексное благоустройство внутридомовой территории в мкр. №3 Ноябрьска, городской сад в Салехарде.

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