«Коммунальными» должниками становятся все больше состоятельных тюменцев

В связи с ростом количества неплательщиков во всех районах Тюменской области приставы-исполнители совместно с сотрудниками коммунальных компаний проводят рейды, чтобы взыскать долги за ЖКХ.
Среди неплательщиков оказалась и семья из трех человек, у которых есть средства на оплату коммунальных платежей, но, по их словам, некогда идти в ТРИЦ и стоять в очередях. Их долг за ЖКХ составил порядка 178 тыс. рублей. Возбуждено исполнительное производство.
В случае добровольной оплаты должнику придется оплатить еще и исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы.
В Тюменской области оплатить коммунальные платежи можно не только через ТРИЦ, но и через интернет и банкоматы.