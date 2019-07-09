«Коммунальными» должниками становятся все больше состоятельных тюменцев

Среди неплательщиков оказалась и семья из трех человек, у которых есть средства на оплату коммунальных платежей, но, по их словам, некогда идти в ТРИЦ и стоять в очередях. Их долг за ЖКХ составил порядка 178 тыс. рублей. Возбуждено исполнительное производство.