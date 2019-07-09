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«Коммунальными» должниками становятся все больше состоятельных тюменцев

9 июля 2019, 05:47
Фото: pixabay.com
В Тюменской области жители, которые считаются платежеспособными и состоятельными, все чаще не платят по коммунальным платежам. Об этом сообщает УФССП по Тюменской области.
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Тюмень

В связи с ростом количества неплательщиков во всех районах Тюменской области приставы-исполнители совместно с сотрудниками коммунальных компаний проводят рейды, чтобы взыскать долги за ЖКХ.

Среди неплательщиков оказалась и семья из трех человек, у которых есть средства на оплату коммунальных платежей, но, по их словам, некогда идти в ТРИЦ и стоять в очередях. Их долг за ЖКХ составил порядка 178 тыс. рублей. Возбуждено исполнительное производство.

В случае добровольной оплаты должнику придется оплатить еще и исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы.

В Тюменской области оплатить коммунальные платежи можно не только через ТРИЦ, но и через интернет и банкоматы.

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#Новости#Тюменская область#Должники#ЖКХ#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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