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Главный подрядчик тюменского правительства выиграл госконтракт на миллиард

9 июля 2019, 04:34
Фото: pixabay.com
Стал известен подрядчик, который в течение года будет содержать и обслуживать 77 улиц Тюмени и две площади. На эти цели выделено 998 млн рублей.
Сюжет
Тюмень

Исполнителя определили в ходе торгов на сайте госзакупок. Единственным их участником стало АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» (ТОДЭП), которое и получило контракт. Между тем компания предприятие полностью принадлежит Тюменской области. Организация занимается ремонтом, содержанием и строительством дорог.

В рамках контракта «ТОДЭП» будет с 1 августа 2019 по 30 июня 2020 года обслуживать 77 улиц и две площади (центральный въезд и внутренний двор главного управления строительства Тюменской области.

Кроме того, предприятие должно будет в течение срока договора чистить проезжую часть и тротуары от мусора с вывозом его на полигон, откачивать дождевые и талые воды, вывозить их, устранять мелкие выбоины и повреждения покрытия, а также повреждения бордюров, заниматься содержанием дорожных знаков, обустройством обочин.

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#Новости#Тюменская область#Дороги#ТОДЭП#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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