Главный подрядчик тюменского правительства выиграл госконтракт на миллиард

Исполнителя определили в ходе торгов на сайте госзакупок. Единственным их участником стало АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» (ТОДЭП), которое и получило контракт. Между тем компания предприятие полностью принадлежит Тюменской области. Организация занимается ремонтом, содержанием и строительством дорог.
В рамках контракта «ТОДЭП» будет с 1 августа 2019 по 30 июня 2020 года обслуживать 77 улиц и две площади (центральный въезд и внутренний двор главного управления строительства Тюменской области.
Кроме того, предприятие должно будет в течение срока договора чистить проезжую часть и тротуары от мусора с вывозом его на полигон, откачивать дождевые и талые воды, вывозить их, устранять мелкие выбоины и повреждения покрытия, а также повреждения бордюров, заниматься содержанием дорожных знаков, обустройством обочин.