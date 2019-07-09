Главный подрядчик тюменского правительства выиграл госконтракт на миллиард

Кроме того, предприятие должно будет в течение срока договора чистить проезжую часть и тротуары от мусора с вывозом его на полигон, откачивать дождевые и талые воды, вывозить их, устранять мелкие выбоины и повреждения покрытия, а также повреждения бордюров, заниматься содержанием дорожных знаков, обустройством обочин.