Депутаты Тюменской облдумы попали в топ-100 Forbes богатых госслужащих России

Бывший депутат Госдумы от ХМАО Леонид Симановский занял 35 место с доходом в 424 млн рублей за 2018 год. Он владеет 11 объектами недвижимости и 1,6% акций «Новатэк».
Депутат Тюменской облдумы Дмитрий Горицкий разместился на 54 месте рейтинга. Его доход за прошлый год составил 271 млн рублей. Он имеет восемь объектов недвижимости, а ранее работал в «Запсибкомбанке».
Бывший депутат Тюменской областной думы Андрей Осадчук занимает 64 место в рейтинге Forbes. Он владеет 51 объектом недвижимости и доходами компаний «АСМ Групп» и «АСМ Констракшн». В его активе множество инвестиционных проектов в нескольких городах ХМАО.
Депутат ХМАО Алексей Андреев находится на 65 месте. Его доход составил 240 млн рублей. Он участвовал в возведении инфраструктурных проектов стоимостью в десятки миллиардов рублей: участка ЦКАД, дороги М-7 от Москвы до Уфы.
Для составления рейтинга были проверены чиновники из 400 различных ведомств и министерств в России. На первом месте оказался депутат Владимирской облдумы. Совокупный доход его семьи составил 10 млрд рублей.