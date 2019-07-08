Василий Голубев провел ряд важных встреч по вопросам нацпроектов

Как сообщило издание RostovGazeta, глава региона встретился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, а также принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.
Встреча с Алексеем Миллером прошла в начале недели в Санкт-Петербурге, стороны обсудили реализацию двусторонних соглашений. Так, были затронуты вопросы строительства новых газопроводных сетей, повышения платежной дисциплины потребителей и реконструкции газораспределительных станций, уже имеющихся на территории области. Голубев отметил необходимость реконструкции самых загруженных, - «Семикаракорск», «Новошахтинск» и «Сальск». Кроме того, обозначил важность расширения газотранспортных мощностей, что позволит решить проблему нехватки газа в отдельных районах региона.
На просьбу главы области о содействии в строительстве социально значимых объектов, а именно спортплощадок и полей для игры в футбол, Миллер заверил в готовности компании поддержать реализацию указанных проектов.
В Москве во время встречи с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым стороны обсудили ход реализации двух нацпроектов - «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт». Область вошла в число пилотных регионов по проекту увеличения производительности труда.
Также глава региона отметил важность господдержки производства сельхозтехники и вертолетостроения. Привлечение инвесторов и субсидирование со стороны государства позволит не только обновить парк сельхозтехники в стране, но и сохранить темпы развития отрасли.
На заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, которое вел Дмитрий Медведев, Голубев отметил, что в области главы муниципалитетов будут лично отвечать за реализацию нацпроектов, такой подход обеспечит безусловное исполнение поставленных целей.
Всего же в Ростовской области в ближайшие пять лет направят около 190 миллиардов рублей на реализацию 49 нацпроектов.