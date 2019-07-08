Василий Голубев провел ряд важных встреч по вопросам нацпроектов

Встреча с Алексеем Миллером прошла в начале недели в Санкт-Петербурге, стороны обсудили реализацию двусторонних соглашений. Так, были затронуты вопросы строительства новых газопроводных сетей, повышения платежной дисциплины потребителей и реконструкции газораспределительных станций, уже имеющихся на территории области. Голубев отметил необходимость реконструкции самых загруженных, - «Семикаракорск», «Новошахтинск» и «Сальск». Кроме того, обозначил важность расширения газотранспортных мощностей, что позволит решить проблему нехватки газа в отдельных районах региона.