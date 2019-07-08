В Тюмени отключат сразу восемь светофоров

С 08:00 до 11:00 не будут работать светофоры на участках: ул. 30 лет Победы - Международный колледж, ул. 30 лет Победы - проезд Ткацкий, ул. 30 лет Победы - Книжная база и ул. Олимпийская - проезд Ткацкий.