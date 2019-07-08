В Тюмени отключат сразу восемь светофоров

С 08:00 до 11:00 не будут работать светофоры на участках: ул. 30 лет Победы - Международный колледж, ул. 30 лет Победы - проезд Ткацкий, ул. 30 лет Победы - Книжная база и ул. Олимпийская - проезд Ткацкий.
С восьми утра до пяти часов вечера электронные регулировщики погаснут на пересечении ул. Зои Космодемьянской и ул. Ленинградская. С 11 до 13 часов дня обесточат светофоры на перекрестке улиц Ямская и Льва Толстого, Ямская и Полевая.
С часу дня до пяти часов вечера не будут работать светофоры на участке ул. Авторемонтная - ул. Механизаторов.
Автомобилистов и пешеходов просят принять данную информацию к сведению и учитывать ее при выборе маршрута движения, а также обращать внимание на знаки.