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В Тюмени отключат сразу восемь светофоров

8 июля 2019, 05:15
Фото: pixabay.com
Сегодня, 8 июля, в областной столице погаснут сразу восемь светофоров. Это связано с необходимостью проведения плановых работ на электросетях.
Сюжет
Тюмень

С 08:00 до 11:00 не будут работать светофоры на участках: ул. 30 лет Победы - Международный колледж, ул. 30 лет Победы - проезд Ткацкий, ул. 30 лет Победы - Книжная база и ул. Олимпийская - проезд Ткацкий.

С восьми утра до пяти часов вечера электронные регулировщики погаснут на пересечении ул. Зои Космодемьянской и ул. Ленинградская. С 11 до 13 часов дня обесточат светофоры на перекрестке улиц Ямская и Льва Толстого, Ямская и Полевая.

С часу дня до пяти часов вечера не будут работать светофоры на участке ул. Авторемонтная - ул. Механизаторов.

Автомобилистов и пешеходов просят принять данную информацию к сведению и учитывать ее при выборе маршрута движения, а также обращать внимание на знаки.

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