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В центре Тюмени продается замок за 34 млн рублей

8 июля 2019, 12:46
Фото: avito.ru
Тюменцы могут приобрести целый замок за 34 млн рублей. Трёхэтажное здание «Серый Кардинал» класса «А» стоит на высоком месте в центре города около реки Тура.
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Дом

Владельцы отмечают, что дом облицован кирпичом ручной формовки российского, бельгийского и германского производства. Общая площадь замка – 420 квадратных метров.

По данным Avito, строение вошло в ТОП-10 «замков Россиян», которые выставлены на продажу. Самые дорогие и изысканные строения находятся в Подмосковье площадью больше 1 тыс. квадратным метров и стоимостью до 200 млн рублей.

В начала июля в Тюмени выставили на продажу бывшую лавку купца Обрубова. Дом находится на улице Водопороводная, 24 в центре города. Общая стоимость строения составляет 72 млн рублей, площадь более тысячи квадратных метров. В лавке на правах аренды помещения работают страховая компания и точка общественного питания.

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