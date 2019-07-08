В центре Тюмени продается замок за 34 млн рублей

В начала июля в Тюмени выставили на продажу бывшую лавку купца Обрубова. Дом находится на улице Водопороводная, 24 в центре города. Общая стоимость строения составляет 72 млн рублей, площадь более тысячи квадратных метров. В лавке на правах аренды помещения работают страховая компания и точка общественного питания.