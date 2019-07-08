В конкурсе «Город России» Тюмень занимает 29 место

За Тюмень было отдано чуть более 5 тыс. голосов. Итоги конкурса подведут в канун Нового года, так что у областной столицы есть все шансы занять более высокое место.
Лидирующую строчку рейтинга сейчас занимает город Чебоксары, за него проголосовали почти 180 тыс. раз. В течение 24 часов с одного ip-адреса можно проголосовать один раз. Конкурс проходит на сайте город-россии.рф.
В прошлом году Тюмень оказалась на 31 позиции, в 2012 году, когда подобное голосование было проведено впервые, областная столица заняла седьмое место, что является самым высоким для города результатом за все время проведения конкурса.
Всего в конкурсе принимают участие 83 города. В настоящее время на последней позиции находится Грозный, за него проголосовали 91 раз.