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В конкурсе «Город России» Тюмень занимает 29 место

8 июля 2019, 04:39
Фото: pixabay.com
В России в очередной раз проходит конкурс «Город России». В настоящее время областная столица находится на 29 позиции.
Сюжет
Тюмень

За Тюмень было отдано чуть более 5 тыс. голосов. Итоги конкурса подведут в канун Нового года, так что у областной столицы есть все шансы занять более высокое место.

Лидирующую строчку рейтинга сейчас занимает город Чебоксары, за него проголосовали почти 180 тыс. раз. В течение 24 часов с одного ip-адреса можно проголосовать один раз. Конкурс проходит на сайте город-россии.рф.

В прошлом году Тюмень оказалась на 31 позиции, в 2012 году, когда подобное голосование было проведено впервые, областная столица заняла седьмое место, что является самым высоким для города результатом за все время проведения конкурса.

Всего в конкурсе принимают участие 83 города. В настоящее время на последней позиции находится Грозный, за него проголосовали 91 раз.

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