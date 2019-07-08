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С балкона тюменского «муравейника» выпал мужчина

8 июля 2019, 05:45
Фото: pixabay.com
Вечером, 7 июля, с балкона жилого дома, расположенного по улице Республики, 92 в Тюмени выпал мужчина.
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Тюмень

На место происшествия выезжала бригада службы скорой помощи, однако медикам оставалось лишь констатировать смерть человека, пояснили в областном департаменте здравоохранения.

По словам очевидцев, погибший мужчина сидел на балконе спиной к улице примерно на высоте 12 этажа. Сначала он упал на крышу аптеки, потом на асфальт. Местные жители также рассказали в соцсетях, что возле подъезда было много народу, падавший чуть не задел прохожих.

В УМВД России по городу Тюмени подтвердили информацию очевидцев и пояснили, что мужчина упал с балкона, расположенного на 12 этаже здания. Погибшему было 42 года.

По предварительной версии, падение не носит криминального характера. Проводится проверка, добавили в городском УМВД.

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