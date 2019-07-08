С балкона тюменского «муравейника» выпал мужчина

На место происшествия выезжала бригада службы скорой помощи, однако медикам оставалось лишь констатировать смерть человека, пояснили в областном департаменте здравоохранения.
По словам очевидцев, погибший мужчина сидел на балконе спиной к улице примерно на высоте 12 этажа. Сначала он упал на крышу аптеки, потом на асфальт. Местные жители также рассказали в соцсетях, что возле подъезда было много народу, падавший чуть не задел прохожих.
В УМВД России по городу Тюмени подтвердили информацию очевидцев и пояснили, что мужчина упал с балкона, расположенного на 12 этаже здания. Погибшему было 42 года.
По предварительной версии, падение не носит криминального характера. Проводится проверка, добавили в городском УМВД.