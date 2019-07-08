С балкона тюменского «муравейника» выпал мужчина

По словам очевидцев, погибший мужчина сидел на балконе спиной к улице примерно на высоте 12 этажа. Сначала он упал на крышу аптеки, потом на асфальт. Местные жители также рассказали в соцсетях, что возле подъезда было много народу, падавший чуть не задел прохожих.