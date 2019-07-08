Рост нагрузки на бизнес вынуждает тюменских предпринимателей продавать свои компании

По его словам, вся Тюмень в последнее время пестрит объявлениями о продаже или аренде магазинов. Избавляться от собственных компаний бизнесменов вынуждает власть, которая, по словам Владимира Панова, требуя, чтобы бизнес был прозрачным, мешает вести предпринимательскую деятельность. Одним из примеров усиления контроля он называет внедрение онлайн-касс.