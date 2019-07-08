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Рост нагрузки на бизнес вынуждает тюменских предпринимателей продавать свои компании

8 июля 2019, 06:01
Фото: pixabay.com
Предприниматели Тюменской области все чаще избавляются от своего бизнеса. По словам председателя городской ассоциации малых и микропредприятий в сфере торговли Владимира Панова, это связано с усилением контроля со стороны надзорных органов.
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Тюмень

По его словам, вся Тюмень в последнее время пестрит объявлениями о продаже или аренде магазинов. Избавляться от собственных компаний бизнесменов вынуждает власть, которая, по словам Владимира Панова, требуя, чтобы бизнес был прозрачным, мешает вести предпринимательскую деятельность. Одним из примеров усиления контроля он называет внедрение онлайн-касс.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло придерживается схожей точки зрения и напоминает, что нагрузка на бизнес увеличилась по всей стране. Это и введение онлайн-касс, и маркировка сигарет и обуви, и внедрение различных финансовых инструментов контроля, несовершенство ЕГАИС.

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#Новости#Тюменская область#Бизнес#Тюмень#Наиль Каримов#Экономика
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