На Ямале живут самые богатые люди в стране, Тюмень – в аутсайдерах

А вот юг Тюменской области оказался в аутсайдерах – всего на 32 месте. Согласно статистике, отношение доходов к фиксированной корзине составляет всего 1,52. При этом 14,7% населения находится за чертой бедности, что сравнимо с такими регионами, как Пермский край, Ивановская область, Северная Осетия. Еще 2,2% тюменцев живут за чертой крайней бедности – данный показатель лучше у таких регионов, как Крым, Мордовия, Иркутская область, Дагестан.