На Ямале живут самые богатые люди в стране, Тюмень – в аутсайдерах

Согласно данным исследователей, медианные доходы жителей Ямала оказались в три (3,05) раза выше к стоимости фиксированного набора товаров и услуг к 2018 году. По оценке экспертов, среднем по региону местные могут рассчитывать на довольно достойный уровень материального благополучия.
При этом 6,2% населения округа находится за чертой бедности – их доход меньше прожиточного минимума Ямала – 15,8 тыс. рублей. Крайне бедными признаны 0,8 процентов жителей региона.
Еще один регион «тюменской матрешки» – Югра, занял пятую строчку рейтинга. По оценке экспертов, доходы жителей ХМАО в 2,14 раз больше, чем «фиксированный набор». При этом 10,7 процентов населения находятся за чертой бедности, а 1,4% считаются крайне бедными.
А вот юг Тюменской области оказался в аутсайдерах – всего на 32 месте. Согласно статистике, отношение доходов к фиксированной корзине составляет всего 1,52. При этом 14,7% населения находится за чертой бедности, что сравнимо с такими регионами, как Пермский край, Ивановская область, Северная Осетия. Еще 2,2% тюменцев живут за чертой крайней бедности – данный показатель лучше у таких регионов, как Крым, Мордовия, Иркутская область, Дагестан.
Свой рейтинг РИА «Новости» составляло на основе данных Росстата.