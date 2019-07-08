Две новые улицы появились в областной столице

В Тюмени больше тысячи различных наименований улиц. В конце октября в ЦАО и КАО четыре безымянным элементам дорожной сети получили свои названия. Появились улицы Селекционная, Анатолия Клиндюка, Краснооктябрьская и Связистов в связи с расширением дорожной сети города и строительством новых домов. До конца 2019 года строители должны освоить более 1 млрд рублей на возведение и ремонт дорог в Тюмени.