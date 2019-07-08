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Две новые улицы появились в областной столице

8 июля 2019, 14:03
Фото: Администрация Тюмени
В Областной столице в начале июля появились две новые улицы. Дорожные пути в Ленинском и Центральном административных округах получили официальные названия.
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Тюмень

По данным горадминистрации, в ЛАО округе появилась улица Алматинская. В центральной части города – улица Маргариты Угрюмовой. Отмечается, что название было выбрано чиновниками администрации в честь почётного гражданина Тюмени. Все распоряжения о наименовании безымянных объектов областной столицы подписаны в городской администрации.

В Тюмени больше тысячи различных наименований улиц. В конце октября в ЦАО и КАО четыре безымянным элементам дорожной сети получили свои названия. Появились улицы Селекционная, Анатолия Клиндюка, Краснооктябрьская и Связистов в связи с расширением дорожной сети города и строительством новых домов. До конца 2019 года строители должны освоить более 1 млрд рублей на возведение и ремонт дорог в Тюмени.

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#Новости#Дороги#Улицы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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