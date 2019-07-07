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Концессионное соглашение с «Тюмень Водоканалом» станет более жестким

7 июля 2019, 06:02
Фото: 1Mi
Условия концессионного соглашения для «Тюмень Водоканала» в 2018 году оказались слишком легкими. В 2019 году эти условия станут более жесткими. Об этом заявил заместитель главы города Павел Перевалов.
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Тюмень

По результатам реализации концессионного соглашения в 2018 году уменьшился расход электроэнергии на обеспечение работы насосов, очистных сооружений, водозаборов, перекачивающих станций. Но при этом, показатель снижения количества инцидентов на сетях водоснабжения и канализации оказался выше плановых значений.

«По итогам 2018 года показатели, достигнутые компанией, оказались лучше запланированных. Это значит, что мы поставили перед собой и «Тюмень Водоканалом» недостаточно амбициозные задачи», – отмечает Павел Перевалов.

Поэтому, по его мнению, необходимо скорректировать планы, сделать их более напряженными для концессионера. Кроме того такая процедура предусмотрена законом, рассказал в интервью «Тюменской линии» замглавы города.

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#Новости#ООО «Тюмень Водоканал»#Павел Перевалов#Тюмень Водоканал#Тюмень#Юрий Норицын#Экономика
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