Концессионное соглашение с «Тюмень Водоканалом» станет более жестким

По результатам реализации концессионного соглашения в 2018 году уменьшился расход электроэнергии на обеспечение работы насосов, очистных сооружений, водозаборов, перекачивающих станций. Но при этом, показатель снижения количества инцидентов на сетях водоснабжения и канализации оказался выше плановых значений.
«По итогам 2018 года показатели, достигнутые компанией, оказались лучше запланированных. Это значит, что мы поставили перед собой и «Тюмень Водоканалом» недостаточно амбициозные задачи», – отмечает Павел Перевалов.
Поэтому, по его мнению, необходимо скорректировать планы, сделать их более напряженными для концессионера. Кроме того такая процедура предусмотрена законом, рассказал в интервью «Тюменской линии» замглавы города.