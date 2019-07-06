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Силовики и военнослужащие получат прибавку к зарплате и пенсиям с октября

6 июля 2019, 04:00
Фото: pixabay.com
В октябре текущего года силовики и военнослужащие получат прибавку к заработной плане. Оклады повысят на 4,3%.
Сюжет
Бюджет

Индексация коснется сотрудников таможенных органов, федеральной противопожарной службы. Данное постановление подписано Дмитрием Медведевым. Денежные средства на индексацию зарплат предусмотрены федеральным бюджетом РФ в 2019 году. Кроме того, в соответствии законодательством будут пересмотрены пенсии граждан, уволенных со службы.

Ранее депутаты Госдумы проголосовали за поправки в бюджет на 2020 и 2021 год. В частности парламентарии решили увеличить расходную часть на 256 млрд рублей. Отмечается, что это связанно с поступлением дополнительных доходов. На 13 млрд рублей предлагается увеличить расходы на здравоохранение, 20 млрд внести в качестве взноса в банк «Дом.РФ». Дополнительные субсидии получат регионы.

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#Новости#Зарплата#Бюджет#Субсидии#Александр Мязин#Экономика
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