Силовики и военнослужащие получат прибавку к зарплате и пенсиям с октября

Ранее депутаты Госдумы проголосовали за поправки в бюджет на 2020 и 2021 год. В частности парламентарии решили увеличить расходную часть на 256 млрд рублей. Отмечается, что это связанно с поступлением дополнительных доходов. На 13 млрд рублей предлагается увеличить расходы на здравоохранение, 20 млрд внести в качестве взноса в банк «Дом.РФ». Дополнительные субсидии получат регионы.