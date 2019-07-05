Турция вне конкуренции предпочтений тюменцев

«На первом месте Европа, там, где не нужны визы, хотя в ту же Черногорию поехать не дешево. Если человек выбирает теплое море, европейский сервис и хочет быстро в течение нескольких дней решить вопрос с путевкой, то он едет в Черногорию. Если мы берем Европу, то второй по популярности у тюменцев Кипр. Потому что виза туда оформляется довольно легко и быстро. Это второе по массовости направление. Сейчас начнут летать в Грецию и на материк и на острова. Людям очень нравится Корфу, Родос, Крит», - уточнила Наталья Карманова.