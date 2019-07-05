Турция вне конкуренции предпочтений тюменцев

Специалисты в области выездного туризма считают, что место Египта теперь занял Тунис. Турция удерживает первое место по популярности. Ее доля составляет примерно половину от всего зарубежного турпотока. С осени начнутся Таиланд, Вьетнам и ОАЭ.
В Турцию и Тунис едут, в первую очередь, потому что в эти страны не нужно оформлять визу, а также много чартеров из Тюмени. Очень популярными остаются Испания, Италия. Правда, для оформления виз в эти страны, нужно делать дактилоскопию в Екатеринбурге.
Все большим спросом стали пользоваться морские круизы в Скандинавию и по Средиземному морю. Тюменцы также проявляют интерес и к норвежским фьордам.
У кого денег не так много - выбирают Турцию. Люди среднего достатка – страны Средиземноморья. Те, кто пляжному отдыху предпочитает экскурсии по историческим местам, едут во Францию, Чехию, Германию, Австрию.
Если говорить о России, то на первом месте отдых в Сочи, курорты Краснодарского края и потом Крым.
Директор ООО «Тюменьзарубежтур» Наталья Карманова рассказала «Нашему городу» о туристических предпочтениях тюменцев.
«На первом месте Европа, там, где не нужны визы, хотя в ту же Черногорию поехать не дешево. Если человек выбирает теплое море, европейский сервис и хочет быстро в течение нескольких дней решить вопрос с путевкой, то он едет в Черногорию. Если мы берем Европу, то второй по популярности у тюменцев Кипр. Потому что виза туда оформляется довольно легко и быстро. Это второе по массовости направление. Сейчас начнут летать в Грецию и на материк и на острова. Людям очень нравится Корфу, Родос, Крит», - уточнила Наталья Карманова.
У людей часто нет времени и тут даже не в деньгах дело.
«Я только вчера вернулась из Грузии. Очень жаль, что такая ситуация произошла. Там нас ждут, любят и не только за то, что мы им приносим доход. Грузины очень гостеприимная нация и они очень хорошо относятся к россиянам. Не смотря на политические разногласия, народ понимает, откуда ветер дует и очень жалеет, что так все складывается. И очень надеется, что все нормализуется», - рассказывает директор турагентства.
По ее словам, в Крыму ты платишь те же деньги как в Турции, а сервис получаешь в два раза меньше. В Грузии самое популярное место – это курорты Аджарии: Батуми, Кобулети. Люди очень довольны.
В Абхазию обычно едут из Сочи на экскурсию. Едут сразу, например, в Гагры, но в прошлом году были приемлемые цены, а в этом году путевки в Абхазию подорожали.
Анапа, Геленджик, Туапсинский район также популярны у отдыхающих.
«Народ поездил в Крым, посмотрел. Во-первых, там высокие цены, во-вторых, они не соответствуют сервису. Сейчас в Турцию можно съездить в четырехзвездочный отель по системе «все включено» на теплое Средиземное море или ты едешь в Крым за эти же деньги. Сервис нужно повышать», - считает Наталья Карманова.
Собеседник «Нашего города» вынужден признать, что на эконом-туры спрос упал. Те люди, которые покупают горящие путевки, они в течение всего года откладывают деньги на отпуск. Тюменцы знают, что если покупаешь путевку заранее, то и цена ее примерно на 30 процентов дешевле.
Люди, к у которых есть финансовые возможности, и они любят путешествовать - каждый год выбирают что-то новое. Едут и в Непал и на сафари в Африку, и на остров Пасхи.