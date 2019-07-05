Суд поставил точку в деле о взыскании задолженности за тепловую энергию с УК

Задолженность ООО «Универсал» образовалась перед предшественником АО «УСТЭК» - ПАО «СУЭНКО» и была передана истцу по соглашению об уступке права требования (цессия) в 2017 году. Подтверждением согласия управляющей компании с суммой долга изначально являлся акт сверки, подписанный генеральным директором ООО «Универсал» А.В. Григорьевым. Отсутствие оплаты и нежелание найти совместные пути урегулирования вопроса явились причиной обращения специалистов АО «УСТЭК» в суд.
Судебные разбирательства начались в марте 2018 и продолжались до мая 2019. За этот период ответчик трижды направлял в суд ходатайства: о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц собственников нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, оплата за коммунальные услуги в которых явилась предметом спора, о фальсификации доказательств – подписанного акта сверки, согласно которому задолженность считалась признанной и, усомнившись в корректности проведения расчетов, ходатайство о назначении судебной экспертизы в целях определения объема тепловой энергии по коммунальной услуге по отоплению и горячему водоснабжению и выявления задолженности ООО «Универсал» перед ПАО «СУЭНКО». Рассмотрев поданные документы и проанализировав предоставленные сторонами доказательства, суд отказал ООО «Универсал» в удовлетворении всех трех ходатайств. Проведение судебной экспертизы суд посчитал излишним ввиду того, что стороны являются профессиональными участниками рынка теплоснабжения и имеют в своем штате квалифицированных специалистов для определения данных об объеме и размере задолженности управляющей компанией перед ресурсоснабжающей организацией.
В качестве возможности урегулировать разногласия, суд предложил сторонам провести сверку расчетов между ООО «Универсал» и ПАО «СУЭНКО», предоставив для этого время с ноября 2018 года по конец марта 2019 года, но ответчик от совершения сверки уклонился.
Массовый перевод жилого фонда из управления организации-должника ООО «Универсал» в новую структуру ООО УК «Вектор» можно расценивать как еще одну попытку фактического собственника компаний, депутата Тюменской городской Думы А.В. Григорьева, уклониться от исполнения обязательств перед АО «УСТЭК».
Поскольку ООО «Универсал» не предпринимало должных мер по погашению задолженности Арбитражным судом было удовлетворено заявление АО «УСТЭК» о принятии обеспечительных мер - наложении ареста на расчетный счет должника.
Одновременно с судебным процессом в прессе начали появляться публикации, которые порочили репутацию теплоснабжающих компаний (как ПАО «СУЭНКО», так и АО «УСТЭК») и вводили в заблуждение потребителей, поскольку ставили под сомнение корректность расчета платы за коммунальные услуги. Манипулируя общественным мнением, частично выбирая информацию и трактуя ее в своих интересах, управляющие компании, контролируемые депутатом А.В. Григорьевым, ссылались на «двойные» начисления, якобы производимые ресурсоснабжающими организациями.
28 мая 2019 года Арбитражный суд Тюменской области поставил точку в череде сообщений о недобросовестности теплоснабжающих организаций, инициируемых собственником управляющих компаний с целью не оплачивать задолженность перед АО «УСТЭК». Суд посчитал доказательства ответчика «недопустимыми и недостоверными».
Аргументируя якобы неверно произведенные ПАО «СУЭНКО» расчеты за тепловую энергию в период с 2013 по 2016 год, ООО «Универсал» предоставило в суд 39 заключений, выполненных ООО «Энергосбережение Западной Сибири», в которых, помимо прочего, описана верная, по мнению ответчика, методика начислений. Проведя кропотливую работу по изучению каждого заключения, специалисты ПАО «СУЭНКО» и АО «УСТЭК» подали возражения, признанные судом обоснованными: в заключениях применена редакция закона, которая была введена в период, когда договор теплоснабжения между ПАО «СУЭНКО» и ООО «Универсал» уже прекратил действие. Прежняя редакция закона указывает на корректность произведенных начислений за тепловую энергию – «двойные» начисления судом не подтверждены.
Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в процессе, оценив представленные доказательства, суд посчитал исковые требования АО «УСТЭК» к ООО «Универсал» подлежащими удовлетворению и постановил взыскать с ответчика в пользу истца 20,9 млн рублей задолженности за поставленные услуги, а также более 4,5 млн рублей пени.
Накануне последнего заседания суда, ООО «Универсал», предполагая подобный исход дела и понимая, что заплатить свой долг все же придется, предложил АО «УСТЭК» урегулировать разногласия путем заключения мирового соглашения, выдвинув условие уменьшения суммы пени и получения рассрочки по оплате на 3 года. Попытки должника всеми способами избежать оплаты оказались безуспешными и предложенный после такого объема проделанной работы компромисс вызвал удивление, но остался без внимания.