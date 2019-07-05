Суд поставил точку в деле о взыскании задолженности за тепловую энергию с УК

Судебные разбирательства начались в марте 2018 и продолжались до мая 2019. За этот период ответчик трижды направлял в суд ходатайства: о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц собственников нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, оплата за коммунальные услуги в которых явилась предметом спора, о фальсификации доказательств – подписанного акта сверки, согласно которому задолженность считалась признанной и, усомнившись в корректности проведения расчетов, ходатайство о назначении судебной экспертизы в целях определения объема тепловой энергии по коммунальной услуге по отоплению и горячему водоснабжению и выявления задолженности ООО «Универсал» перед ПАО «СУЭНКО». Рассмотрев поданные документы и проанализировав предоставленные сторонами доказательства, суд отказал ООО «Универсал» в удовлетворении всех трех ходатайств. Проведение судебной экспертизы суд посчитал излишним ввиду того, что стороны являются профессиональными участниками рынка теплоснабжения и имеют в своем штате квалифицированных специалистов для определения данных об объеме и размере задолженности управляющей компанией перед ресурсоснабжающей организацией.