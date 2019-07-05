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Подавляющее большинство тюменцев уверено, что цены на жилье будут только расти

5 июля 2019, 06:52
Фото: 1Mi
Социологи провели исследование и выяснили, что в стране выросло количество граждан, которые надеются на удешевление жилья. В Тюмени все наоборот.

Тюмень и Ростов-на-Дону, по данным исследователей, стали лидерами по уровню «индекса настроений» по поводу цен на жилье. В этих городах он достиг значения в 55 баллов.

Большинство тюменцев (65%) уверены, что в ближайшее время цены на недвижимость будут только расти. 25% опрошенных считают, что стоимость жилья не изменится, 10% - что понизится.

Почти половина жителей Тюмени (40%) считают, что ближайшие три месяца будут благоприятными для покупки жилья. Еще 10% респондентов уверены, что от приобретения недвижимости лучше пока отказаться.

Что же касается ставки по ипотечным кредитам, то более половины жителей Тюмени (55%) уверены, что она в ближайшие три месяца не изменится.

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