Подавляющее большинство тюменцев уверено, что цены на жилье будут только расти

Тюмень и Ростов-на-Дону, по данным исследователей, стали лидерами по уровню «индекса настроений» по поводу цен на жилье. В этих городах он достиг значения в 55 баллов.
Большинство тюменцев (65%) уверены, что в ближайшее время цены на недвижимость будут только расти. 25% опрошенных считают, что стоимость жилья не изменится, 10% - что понизится.
Почти половина жителей Тюмени (40%) считают, что ближайшие три месяца будут благоприятными для покупки жилья. Еще 10% респондентов уверены, что от приобретения недвижимости лучше пока отказаться.
Что же касается ставки по ипотечным кредитам, то более половины жителей Тюмени (55%) уверены, что она в ближайшие три месяца не изменится.