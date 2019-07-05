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Биктимеров назначен и. о. прокурора Тюменской области

5 июля 2019, 11:07
Фото: «НашГород»
Генеральный прокурор России Юрий Чайка подписал указ о назначении на должность исполняющего обязанности прокурора Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

«Приказом генерального прокурора РФ исполнение обязанностей прокурора области возложено на первого заместителя Руфата Биктимерова», — официально сообщила «Нашему городу» Елена Мельникова, глава пресс-службы региональной прокуратуры.

На этой должности он сменит Владимира Владимирова, который покинул пост в эту среду, 3 июля. Одним приказом с увольнением президент России назначил его руководителем Северо-западной транспортной прокуратуры в Санкт-Петербурге.

Отметим, что 42-летний Биктимиров на протяжении всей карьеры работал в Тюменской области. С 2001 года занимал должность помощника прокурора Калининского административного округа, с 2003 — старший помощник, в 2004 году стал прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью ОВД и юстиции следственного отдела управления региональной прокуратуры.

В том же году стал зампрокурора Ленинского округа. С 2006 года работал прокурором Исетского района, в 2008 году вернулся в областную прокуратуру начальником антикоррупционного отдела.

На протяжении пяти лет, с 2012 года, занимал должность прокурора Тюмени. В 2017 году назначен заместителем прокурора Тюменской области, а в декабре 2018-го — первым заместителем регионального прокурора.

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