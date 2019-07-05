Биктимеров назначен и. о. прокурора Тюменской области

Отметим, что 42-летний Биктимиров на протяжении всей карьеры работал в Тюменской области. С 2001 года занимал должность помощника прокурора Калининского административного округа, с 2003 — старший помощник, в 2004 году стал прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью ОВД и юстиции следственного отдела управления региональной прокуратуры.