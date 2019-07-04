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Жителям Тюмени 5 июля расскажут, как уберечь детей от падения из окон

4 июля 2019, 06:12
Фото: Администрация города Тюмени
Завтра, 5 июня, на Цветном бульваре в Тюмени пройдет акция «Берегите детей», на которой родителям расскажут о безопасности жизни и здоровья детей.
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Тюмень

Подобная акция проходит в Тюмени уже не в первый раз. Ранее родителям рассказывали об опасности открытого доступа к окнам, провели опрос на эту тему и распространили листовки с заголовком: «Твой ангел не умеет летать».

Вопрос вновь стал актуальным с приходом лета, когда дети на каникулах и проводят время дома, их родители на работе, а окна открыты из-за жары.

По словам организаторов акции, уберечь ребенка от падения из окна поможет бдительность и элементарные меры безопасности. Например, не следует оставлять окна открытыми, не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна.

Кроме того, нельзя оставлять ребенка, играющего возле окон и стеклянных дверей, без присмотра. Также необходимо проконтролировать, чтобы возле окна не было мебели, на которую ребенок может забраться, а с нее перелезть на подоконник.

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#Новости#Падения из окон#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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