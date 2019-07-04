Жителям Тюмени 5 июля расскажут, как уберечь детей от падения из окон

Подобная акция проходит в Тюмени уже не в первый раз. Ранее родителям рассказывали об опасности открытого доступа к окнам, провели опрос на эту тему и распространили листовки с заголовком: «Твой ангел не умеет летать».
Вопрос вновь стал актуальным с приходом лета, когда дети на каникулах и проводят время дома, их родители на работе, а окна открыты из-за жары.
По словам организаторов акции, уберечь ребенка от падения из окна поможет бдительность и элементарные меры безопасности. Например, не следует оставлять окна открытыми, не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна.
Кроме того, нельзя оставлять ребенка, играющего возле окон и стеклянных дверей, без присмотра. Также необходимо проконтролировать, чтобы возле окна не было мебели, на которую ребенок может забраться, а с нее перелезть на подоконник.