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В регионе до сентября пройдет объединение колледжей и появятся новые бюджетные места

4 июля 2019, 12:48
Фото: pixabay.com
В Тюменской области до 15 сентября пройдёт объединение колледжей. По данным Департамента образования и науки региона это усовершенствует систему управления.
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Тюмень

К Западно-Сибирскому государственному колледжу присоединится лесотехнический техникум. В результате появится Тюменский колледж производственных и социальных технологий. К Тюменскому колледжу транспортных технологий и сервиса будет присоединён Тюменский колледж водного транспорта. Здесь будут готовить специалистов по транспорту и логистике.

Отмечается, что нововведение позволит улучшить процесс профобразования, в обучении появятся новые специальности. Студенты продолжат обучение на прежних условиях, в 2019 году должно на несколько сотен увеличится количество бюджетных мест. Приёмные комиссии продолжают работать в традиционном режиме.

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#Новости#Колледжи#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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