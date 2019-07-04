В регионе до сентября пройдет объединение колледжей и появятся новые бюджетные места

К Западно-Сибирскому государственному колледжу присоединится лесотехнический техникум. В результате появится Тюменский колледж производственных и социальных технологий. К Тюменскому колледжу транспортных технологий и сервиса будет присоединён Тюменский колледж водного транспорта. Здесь будут готовить специалистов по транспорту и логистике.
Отмечается, что нововведение позволит улучшить процесс профобразования, в обучении появятся новые специальности. Студенты продолжат обучение на прежних условиях, в 2019 году должно на несколько сотен увеличится количество бюджетных мест. Приёмные комиссии продолжают работать в традиционном режиме.