В регионе до сентября пройдет объединение колледжей и появятся новые бюджетные места

К Западно-Сибирскому государственному колледжу присоединится лесотехнический техникум. В результате появится Тюменский колледж производственных и социальных технологий. К Тюменскому колледжу транспортных технологий и сервиса будет присоединён Тюменский колледж водного транспорта. Здесь будут готовить специалистов по транспорту и логистике.