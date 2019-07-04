Тюменские дети готовы открыть дверь незнакомцу

По словам психолога Ирины Русяевой, родители должны говорить со своими детьми на тему правильного поведения в случае, если кто-то звонит в дверь. Тема безопасности в семье должна обсуждаться постоянно, при этом нельзя запугивать детей, рассказывая им страшные истории. Важно для них выработать четкий алгоритм действий, а также прописать список лиц, кому можно открывать.
Сотрудники полиции также помогают тюменским родителям подготовить своих детей к потенциально опасным ситуациям. Для этого они проводят различные профилактические мероприятия, разрабатывают и распространяют памятки, организуют лекции.
Кроме того, в УМВД России по Тюменской области напоминают, что нельзя входит в лифт с посторонними, пускать их в подъезд и брать у них различные предметы.