Тюменские дети готовы открыть дверь незнакомцу

По словам психолога Ирины Русяевой, родители должны говорить со своими детьми на тему правильного поведения в случае, если кто-то звонит в дверь. Тема безопасности в семье должна обсуждаться постоянно, при этом нельзя запугивать детей, рассказывая им страшные истории. Важно для них выработать четкий алгоритм действий, а также прописать список лиц, кому можно открывать.