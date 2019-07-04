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Тюменские дети готовы открыть дверь незнакомцу

4 июля 2019, 05:20
Фото: 1Mi
В Тюмени провели социальный эксперимент и выяснили, что каждый четвертый ребенок в возрасте от 6 до 10 лет открывает дверь незнакомцу.
Сюжет
Дети

По словам психолога Ирины Русяевой, родители должны говорить со своими детьми на тему правильного поведения в случае, если кто-то звонит в дверь. Тема безопасности в семье должна обсуждаться постоянно, при этом нельзя запугивать детей, рассказывая им страшные истории. Важно для них выработать четкий алгоритм действий, а также прописать список лиц, кому можно открывать.

Сотрудники полиции также помогают тюменским родителям подготовить своих детей к потенциально опасным ситуациям. Для этого они проводят различные профилактические мероприятия, разрабатывают и распространяют памятки, организуют лекции.

Кроме того, в УМВД России по Тюменской области напоминают, что нельзя входит в лифт с посторонними, пускать их в подъезд и брать у них различные предметы.

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#Новости#Тюменская область#Дети#Безопасность#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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