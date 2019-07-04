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Просила дать денег: в Тобольске задержали мужчину, до смерти избившего женщину

4 июля 2019, 05:54
Фото: Следственный комитет РФ
Сотрудники полиции города Тобольска задержали мужчину, который жестко избил женщину у Вечного огня. Она скончалась от полученных травм.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по статье «Причинения тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть потерпевшей». В ходе расследования удалось установить личность и задержать злоумышленника, им оказался безработный тоболяк.

По словам задержанного, у Вечного огня к нему подошла женщина и попросила дать денег, он ей отказал. Между ними произошла ссора, в ходе которой фигурант избил свою жертву, несколько раз ударив ее по голове и телу.

Инцидент произошел утром 27 мая. Пострадавшая женщина была доставлена в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии. 10 июня она скончалась от полученных травм.

Расследование уголовного дела продолжается, сотрудники СУ СК РФ по Тюменской области устанавливают все обстоятельства происшествия.

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