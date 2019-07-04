Просила дать денег: в Тобольске задержали мужчину, до смерти избившего женщину

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по статье «Причинения тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть потерпевшей». В ходе расследования удалось установить личность и задержать злоумышленника, им оказался безработный тоболяк.
По словам задержанного, у Вечного огня к нему подошла женщина и попросила дать денег, он ей отказал. Между ними произошла ссора, в ходе которой фигурант избил свою жертву, несколько раз ударив ее по голове и телу.
Инцидент произошел утром 27 мая. Пострадавшая женщина была доставлена в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии. 10 июня она скончалась от полученных травм.
Расследование уголовного дела продолжается, сотрудники СУ СК РФ по Тюменской области устанавливают все обстоятельства происшествия.