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Прокуратура внесла представление губернатору Моору о плохом водоснабжении в Каскаре

4 июля 2019, 12:04
Фото: pixabay.com
Региональная прокуратура внесла представление в адрес губернатора Александра Моора после проверки работы систем водоснабжении в селе Каскара.
Сюжет
Тюмень

На прямой линии 20 июня местная жительница рассказала, что часть села уже 20 лет живет без воды. Федеральные телеканалы направили туда журналистов, а СКР и прокуратура пообещали проверить данную информацию.

В ведомстве установили, что в Тюменской области 88% жителей имеют возможность пользоваться централизованным водоснабжением. В основном, проблемы с подключением существуют в небольших населенных пунктах региона. Областная прокуратура внесла в адрес губернатора представление об устранении нарушений закона.

Два дня назад замгубернатора Вячеслав Вахрин заявил, что поручение о подключении жителей Каскары к системе водоснабжения практически решена. Скоро будут получены пробы воды.

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#Новости#Прокуратура#Вода#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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