Прокуратура внесла представление губернатору Моору о плохом водоснабжении в Каскаре

На прямой линии 20 июня местная жительница рассказала, что часть села уже 20 лет живет без воды. Федеральные телеканалы направили туда журналистов, а СКР и прокуратура пообещали проверить данную информацию.
В ведомстве установили, что в Тюменской области 88% жителей имеют возможность пользоваться централизованным водоснабжением. В основном, проблемы с подключением существуют в небольших населенных пунктах региона. Областная прокуратура внесла в адрес губернатора представление об устранении нарушений закона.
Два дня назад замгубернатора Вячеслав Вахрин заявил, что поручение о подключении жителей Каскары к системе водоснабжения практически решена. Скоро будут получены пробы воды.