Объявлено о проведении открытых торгов по продаже имущества должника

Конкурсный управляющий (организатор торгов) объявляет о проведении повторных торгов в электронной форме по продаже имущества (уступка прав требования (дебиторской задолженности) посредством аукциона, открытого по составу участников и по форме представления предложений о цене. Продаже подлежит следующее имущество должника: - Лот № 1: Дебитор Коротовских Светлана Александровна. Номинальная (балансовая) стоимость дебиторской задолженности 358 146,00 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму 370 000,00 рублей с момента вступления в законную силу определения суда до момента фактической выплаты долга, на основании Определения Арбитражного суда Тюменской области от 13.11.2018 (резолютивная часть от 06.11.2018) по делу № А70-1881/2016, Постановления Восьмого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2019 по делу № А70-1881/2016., начальная цена продажи равна 125 709,08 рублей, НДС нет; - Лот № 2: Дебитор Семухин Александр Михайлович. Номинальная (балансовая) стоимость дебиторской задолженности 531 676 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму 482 566 рублей с 01.08.2018 по день фактического исполнения обязательств, на основании Решения Центрального районного суда г. Тюмени от 25.10.2018 по делу №2-8050/2018, Апелляционного определения Судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда от 13.02.2019 по делу №33-893/2019, начальная цена продажи равна 186 621,30 рублей, НДС нет; -Лот № 3: Дебитор Нохрина Надежда Арсанофьевна. Номинальная (балансовая) стоимость дебиторской задолженности 7 850 000 рублей, на основании Определения Арбитражного суда Тюменской области от 27.11.2018 (резолютивная часть от 21.11.2018) по делу № А70-1881/2016, Постановления Восьмого арбитражного апелляционного суда от 18.02.2019 по делу № А70-1881/2016, начальная цена продажи равна 706 500,00 рублей, НДС нет. Шаг аукциона на повторных торгах - 5% от начальной цены уступки прав требований по каждому излотов. Повторные торги проводятся 26.08.2019г. в 12 часов 00 минут (местного времени) на электронной площадке в сети «Интернет» на сайте по адресу: www.etpu.ru. Проведение повторных торгов обеспечивает Оператор электронной площадки - ЗАО «Уральская электронная торговая площадка», 620109, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Крауля, д.9А, оф.507, тел.: (343)384-70-80 (далее - Оператор). Прием заявок на участие в повторных торгах осуществляется в электронном виде Оператором с 09 часов 00 минут (местного времени) 09.07.2019г. до 18 часов 00 минут (местного времени) 20.08.2019г. в сети «Интернет» на сайте по адресу: www.etpu.ru. Протокол об определении участников торгов составляется 21.08.2019г. Претенденту необходимо внести задаток в размере 10% от начальной цены продажи имущества по каждому из лотов, на условиях, указанных в извещении о проведении торгов и прочих условиях, изложенных в договоре о задатке, размещенном на сайте в сети «Интернет» по адресу: www.etpu.ru. Реквизиты для перечисления задатка (повторных торгов): ЗАО «Уральская электронная торговая площадка», ИНН 6658372471, КПП 665801001, р/с 40702810000000009738 в ООО КБ «Кольцо Урала» г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000768, БИК 046577768. Задаток для участия в повторных торгах должен поступить на указанный счет на дату составления протокола об определении участников торгов – 21.08.2019г. до 09 часов 00 минут (местного времени). Предложения о цене имущества заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов на электронной площадке в день и время проведения торгов. Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи на величину, кратно величине шага аукциона - 5% от начальной цены соответствующего лота. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Протокол о результатах проведения торгов подписывается Организатором торгов в день проведения торгов и размещается Оператором в этот же день в сети «Интернет» на сайте по адресу: www.etpu.ru. В случае признания повторных торгов несостоявшимися и незаключения Договора по результатам торгов с единственным Участником торгов, а также в случае незаключения соответствующего Договора по результатам торгов проводятся торги посредством публичного предложения нереализованными лотами. Начальная цена уступки прав требования на Повторных торгах установлена по лоту 2, 3 на 10% (десять процентов) ниже начальной цены уступки прав требования на первых торгах.