Объявлено о проведении открытых торгов по продаже имущества должника

Конкурсным управляющим утверждена Белицкая Надежда Леонидовна (ИНН 720200927605, СНИЛС 062-144-598-44, адрес для направления корреспонденции: 625003, г. Тюмень, ул. Советская, 10, тел. 8(3452) 45-17-55), член Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (ИНН 6670019784, ОГРН 1026604954947, 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13, литер Е).
Определением Арбитражного суда Тюменской области от 22 мая 2018г. по делу № А70-1881/2016 продлен срок процедуры конкурсного производства в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Техноцентр» на шесть месяцев.
Определением Арбитражного суда Тюменской области от «22» ноября 2018г. (резолютивная часть) по делу № А70-1881/2016 продлен срок конкурсного производства в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Техноцентр» на шесть месяцев.
Определением Арбитражного суда Тюменской области от «22» мая 2019г. (резолютивная часть) по делу № А70-1881/2016 продлен срок конкурсного производства в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Техноцентр» (ИНН 7202089090, ОГРН 1037200551860, место нахождения: 625000, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Советская, 61, 419 «А») на шесть месяцев. Полномочия конкурсного управляющего Белицкой Надежды Леонидовны (ИНН 720200927605, СНИЛС 062-144-598-44, адрес для направления корреспонденции: 625003, г.Тюмень, ул.Советская, 10, тел.: 8(3452) 45-17-55, член Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (ИНН 6670019784, ОГРН 1026604954947, 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13, Литер Е) сохраняются в полном объеме.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на «21» ноября 2019 года на 09 часов 00 минут, по адресу: г. Тюмень, ул. Хохрякова, 77, кабинет № 307.
Конкурсный управляющий (организатор торгов) объявляет о проведении повторных торгов в электронной форме по продаже имущества (уступка прав требования (дебиторской задолженности) посредством аукциона, открытого по составу участников и по форме представления предложений о цене. Продаже подлежит следующее имущество должника: - Лот № 1: Дебитор Коротовских Светлана Александровна. Номинальная (балансовая) стоимость дебиторской задолженности 358 146,00 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму 370 000,00 рублей с момента вступления в законную силу определения суда до момента фактической выплаты долга, на основании Определения Арбитражного суда Тюменской области от 13.11.2018 (резолютивная часть от 06.11.2018) по делу № А70-1881/2016, Постановления Восьмого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2019 по делу № А70-1881/2016., начальная цена продажи равна 125 709,08 рублей, НДС нет; - Лот № 2: Дебитор Семухин Александр Михайлович. Номинальная (балансовая) стоимость дебиторской задолженности 531 676 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму 482 566 рублей с 01.08.2018 по день фактического исполнения обязательств, на основании Решения Центрального районного суда г. Тюмени от 25.10.2018 по делу №2-8050/2018, Апелляционного определения Судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда от 13.02.2019 по делу №33-893/2019, начальная цена продажи равна 186 621,30 рублей, НДС нет; -Лот № 3: Дебитор Нохрина Надежда Арсанофьевна. Номинальная (балансовая) стоимость дебиторской задолженности 7 850 000 рублей, на основании Определения Арбитражного суда Тюменской области от 27.11.2018 (резолютивная часть от 21.11.2018) по делу № А70-1881/2016, Постановления Восьмого арбитражного апелляционного суда от 18.02.2019 по делу № А70-1881/2016, начальная цена продажи равна 706 500,00 рублей, НДС нет. Шаг аукциона на повторных торгах - 5% от начальной цены уступки прав требований по каждому излотов. Повторные торги проводятся 26.08.2019г. в 12 часов 00 минут (местного времени) на электронной площадке в сети «Интернет» на сайте по адресу: www.etpu.ru. Проведение повторных торгов обеспечивает Оператор электронной площадки - ЗАО «Уральская электронная торговая площадка», 620109, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Крауля, д.9А, оф.507, тел.: (343)384-70-80 (далее - Оператор). Прием заявок на участие в повторных торгах осуществляется в электронном виде Оператором с 09 часов 00 минут (местного времени) 09.07.2019г. до 18 часов 00 минут (местного времени) 20.08.2019г. в сети «Интернет» на сайте по адресу: www.etpu.ru. Протокол об определении участников торгов составляется 21.08.2019г. Претенденту необходимо внести задаток в размере 10% от начальной цены продажи имущества по каждому из лотов, на условиях, указанных в извещении о проведении торгов и прочих условиях, изложенных в договоре о задатке, размещенном на сайте в сети «Интернет» по адресу: www.etpu.ru. Реквизиты для перечисления задатка (повторных торгов): ЗАО «Уральская электронная торговая площадка», ИНН 6658372471, КПП 665801001, р/с 40702810000000009738 в ООО КБ «Кольцо Урала» г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000768, БИК 046577768. Задаток для участия в повторных торгах должен поступить на указанный счет на дату составления протокола об определении участников торгов – 21.08.2019г. до 09 часов 00 минут (местного времени). Предложения о цене имущества заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов на электронной площадке в день и время проведения торгов. Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи на величину, кратно величине шага аукциона - 5% от начальной цены соответствующего лота. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Протокол о результатах проведения торгов подписывается Организатором торгов в день проведения торгов и размещается Оператором в этот же день в сети «Интернет» на сайте по адресу: www.etpu.ru. В случае признания повторных торгов несостоявшимися и незаключения Договора по результатам торгов с единственным Участником торгов, а также в случае незаключения соответствующего Договора по результатам торгов проводятся торги посредством публичного предложения нереализованными лотами. Начальная цена уступки прав требования на Повторных торгах установлена по лоту 2, 3 на 10% (десять процентов) ниже начальной цены уступки прав требования на первых торгах.
По лоту 1 начальная цена уступки прав требования на повторных торгах устанавливается на 10% ниже начальной цены уступки прав требования на первых торгах, уменьшенная пропорционально на сумму погашения долга, в размере 11 329,00 рублей (удельный вес к номинальной стоимости 3,0662%).
К участию в повторных торгах допускаются физические лица и юридические лица, своевременно подавшие Оператору заявку на участие в торгах и представившие надлежащим образом оформленные документы. Заявка на участие в торгах подается отдельно по каждому лоту, подписывается электронной подписью и должна содержать: - обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; - сведения о наименование, об организационно-правовой форме, о месте нахождения, о почтовом адресе Заявителя (для юридического лица);о фамилии, об имени, об отчестве, о паспортных данных, о месте жительства Заявителя (для физического лица); о номере контактного телефона, об адресе электронной почты Заявителя; - сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий. В заявке на участие в торгах также может содержаться предложение о цене имущества, которое должно быть не ниже установленной начальной цены продажи имущества по каждому из лотов. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в открытых торгах, не позднее окончания срока подачи заявок на участие в открытых торгах, направив об этом уведомление Оператору. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола об определении Победителя, конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Сумма внесенного победителем торгов задатка засчитывается в счет стоимости приобретенного имущества. Суммы задатков возвращаются всем участником торгов (за исключением победителя торгов) в течение пяти рабочих дней с момента определения победителя торгов. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней со дня получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий предлагает заключить указанный договор участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену имущества должника по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Задаток также не возвращается в случает отказа от участия в торгах, в том числе в случае изменения или отзыва своей заявки на участие в торгах после окончания срока представления заявок на участие в торгах. Покупатель имущества обязан уплатить цену продажи имущества, определенную на торгах, не позднее тридцати календарных дней с даты заключения договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: ООО «Техноцентр», ИНН 7202089090, КПП 720301001, р/с 40702810100040101055 в ТФ АО Банк «СНГБ» г.Тюмень, к/с 30101810500000000870, БИК 047102870. Порядок ознакомления с имуществом: информацию об ознакомлении с имуществом в форме права требования ООО «Техноцентр» к дебитору можно получить на официальном сайте ЕФРСБ, в сообщениях, содержащих информацию о размещении заключения конкурсного управляющего об определении рыночной стоимости уступки прав требований. Дополнительная информация по тел. 8 (3452) 45-17-55, e-mail: [email protected].
Конкурсный управляющий должника сообщает о результатах открытых торгов в электронной форме посредством аукциона №7872 открытого по составу участников и по форме предложений по цене (публикация № 72010024765 опубликованная в газете «Коммерсант» № 84(6564) от 18.05.2019, страница 63; на сайте 17.05.2019 года): по лотам 1, 3 торги признаны несостоявшимися в виду отсутствия заявок на участие в торгах; по лоту 2 торги признаны несостоявшимися в связи с заявкой единственного участника и неоплатой задатка.