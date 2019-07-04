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«Мостострой-11» подал иски к администрации Тюмени на 6 млн рублей

4 июля 2019, 10:52
Фото: pixabay.com
АО «Мостострой-11» подало иски в суд на департамент дорожной инфраструктуры областной столицы. Организация требует 6 млн рублей за взысканную неустойку.
Сюжет
Тюмень

Данные денежные средства были взысканы с АО «Мостострой-11» за разработку проектной документации транспортных развязок.

В настоящее время предприятие является крупным подрядчиком при строительстве и ремонте дорожных объектов в Тюмени. В 2019 году «Мостострой-11» получили контракты на 2 млрд рублей, один из них - реконструкция улицы Мельникайте. В прошлом году предприятие получило из бюджета мэрии 711 млн.

«Мостострой-11» часто выигрывает госзакупки на крупные подряды в Тюменской области. В апреле текущего года организация выиграла подряд на ремонт восьми километров дороги за 164 млн рублей. Работы на Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск будут закончены до 20 ноября.

Примечательно, но 1 июля 2019 года губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о поощрении Благодарственным письмом регионального правительства четырех работников «Мостостроя-11».

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