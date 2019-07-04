«Мостострой-11» подал иски к администрации Тюмени на 6 млн рублей

В настоящее время предприятие является крупным подрядчиком при строительстве и ремонте дорожных объектов в Тюмени. В 2019 году «Мостострой-11» получили контракты на 2 млрд рублей, один из них - реконструкция улицы Мельникайте. В прошлом году предприятие получило из бюджета мэрии 711 млн.