Директор премии «Медиа-Менеджер России»: СМИ должны быть социально ответственными

По данным «Новых известий», особого внимания заслуживает вручение премии в номинации «За социальную ответственность медиа». Хотя часто СМИ подвергаются критике за скандальные темы, есть медиакомпании, которые занимаются просветительской работой и пишут о благотворительности, волонтерстве и ежедневном героизме простых россиян. Так, в этом году «Комсомольская правда» запустила мультимедийную площадку «Доброволец», предоставив свободный доступ благотворительным фондам и организациям, которые развивают проекты в сфере корпоративной социальной ответственности. «Наш дом» запустил программу «Территория добрых дел», где можно узнать информацию о том, кто сейчас нуждается в помощи. АО «Арктика Медиа» учредило премию «Человек года города Ноябрьска», чтобы показать простых людей, которые сделали много для развития города. Пятый канал запустил «Марафон добра», который собрал почти 30 миллионов рублей ко Дню защиты детей, а четверо детей нашли новые семьи. За все время существования акции «День добрых дел» благотворительные сборы составили 3,8 миллиарда рублей, а 240 детей обрели семьи.