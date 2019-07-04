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Через 16 лет оперативники задержали члена тюменской ОПГ в Московской области

4 июля 2019, 12:27
Фото: pixabay.com
Следователи СКР возобновили расследование в отношении участника ОПГ, действовавшего в Тюмени с 1995 по 2003 год. На счету группировки 26 разбойных нападений и несколько убийств.
Сюжет
Тюмень

Подозреваемый был найден в Московской области и этапирован в Тюмень в июне. На данный момент ему предъявлены обвинения в совершении особо тяжких преступлений.

Отмечается, что в 1995 году в ОПГ входили 13 человек. В декабре того же года они напали на сотрудников одной из фирм и похитили 340 млн неденоминированных рублей. В 2003 году они напали на инкассаторов перевозивших деньги из аэропорта «Рощино» в банк. От действий злоумышленников погиб один сотрудник ДПС.

В середине 2000-х следователям удалось задержать 11 подозреваемых, которые были приговорены к различным срокам заключения. В настоящее время один из членов находится в федеральном розыске.

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#Новости#СКР#ОПГ#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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