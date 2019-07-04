Через 16 лет оперативники задержали члена тюменской ОПГ в Московской области

Отмечается, что в 1995 году в ОПГ входили 13 человек. В декабре того же года они напали на сотрудников одной из фирм и похитили 340 млн неденоминированных рублей. В 2003 году они напали на инкассаторов перевозивших деньги из аэропорта «Рощино» в банк. От действий злоумышленников погиб один сотрудник ДПС.