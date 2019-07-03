Ветхими признаны почти 30% сетей Тобольска

По словам главы региона, в настоящее время в городе 27% сетей признано ветхими. Такая ситуация возникла из-за постоянно недоделанных ремонтов в результате недостаточного финансирования. Проблему можно решить. Для этого необходимо увеличить объемы сезонных ремонтов в несколько раз.
Еще одним из основных вопросов совещания стало функционирование городской котельной №1, она сейчас используется как насосная станция, так как основным источником тепла для Тобольска является городская ТЭЦ.
Александр Моор подчеркнул, что само здание и оборудование, где располагается объект, имеют высокий износ. В связи с этим губернатором Тюменской области принято решение о строительстве новой насосной станции и ликвидации аварийного объекта.