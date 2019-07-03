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Ветхими признаны почти 30% сетей Тобольска

3 июля 2019, 04:40
Фото: pixabay.com
В Тобольске прошло совещание на тему развития сферы жилищно-коммунального хозяйства. Его провел губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам главы региона, в настоящее время в городе 27% сетей признано ветхими. Такая ситуация возникла из-за постоянно недоделанных ремонтов в результате недостаточного финансирования. Проблему можно решить. Для этого необходимо увеличить объемы сезонных ремонтов в несколько раз.

Еще одним из основных вопросов совещания стало функционирование городской котельной №1, она сейчас используется как насосная станция, так как основным источником тепла для Тобольска является городская ТЭЦ.

Александр Моор подчеркнул, что само здание и оборудование, где располагается объект, имеют высокий износ. В связи с этим губернатором Тюменской области принято решение о строительстве новой насосной станции и ликвидации аварийного объекта.

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#Новости#Проблемы ЖКХ#Александр Моор#Тюменская область#Тобольск#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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