Ветхими признаны почти 30% сетей Тобольска

По словам главы региона, в настоящее время в городе 27% сетей признано ветхими. Такая ситуация возникла из-за постоянно недоделанных ремонтов в результате недостаточного финансирования. Проблему можно решить. Для этого необходимо увеличить объемы сезонных ремонтов в несколько раз.