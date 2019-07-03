В Тюмени пройдет показ моды для животных от собак до пауков

Принять участие в фестивале может любой желающий. Своих питомцев тюменцы могут представить в оригинальном костюме, также владельцы животных смогут проверить свои знания в викторине.
Это уже не первый подобный фестиваль, который проходит в Тюмени. В прошлом году среди более 50 участников были попугаи и улитки. В этом году в нем примут участие владельцы морских свинок, пауков, кошек и собак.
В рамках фестиваля состоится мастер-класс от грумера (специалиста по наведению внешнего лоска домашних животных), а также показательные выступления кинологического клуба.
Подать заявку на участие можно уже сейчас. Для регистрации достаточно позвонить по номеру 8(3452) 45-93-43 или 8(3452) 45-47-29.