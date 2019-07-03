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В Тюмени пройдет показ моды для животных от собак до пауков

3 июля 2019, 06:38
Фото: 1Mi
В среду, 24 июля, в ДК «Водник», который расположен на улице Судоремонтная, 1а состоится фестиваль домашних животных, а также показ одежды для них. Мероприятие начнется в 19 часов.
Сюжет
Тюмень

Принять участие в фестивале может любой желающий. Своих питомцев тюменцы могут представить в оригинальном костюме, также владельцы животных смогут проверить свои знания в викторине.

Это уже не первый подобный фестиваль, который проходит в Тюмени. В прошлом году среди более 50 участников были попугаи и улитки. В этом году в нем примут участие владельцы морских свинок, пауков, кошек и собак.

В рамках фестиваля состоится мастер-класс от грумера (специалиста по наведению внешнего лоска домашних животных), а также показательные выступления кинологического клуба.

Подать заявку на участие можно уже сейчас. Для регистрации достаточно позвонить по номеру 8(3452) 45-93-43 или 8(3452) 45-47-29.

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#Новости#Собаки#Тюменская область#Фестивали#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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