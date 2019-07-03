Тюменцам разрешено купаться на одиннадцати пляжах

В настоящий момент тюменцы могут купаться на базе отдыха «Верхний Бор», в «Пруду лесном», на озере «Сингуль», в водоёме санатория «Сибирь» и «Серебряный Бор». В список входят два детских лагеря. В начале июня в регионе действовало только шесть пляжей. Отмечается, что на указанных площадках есть медицинский пост, работают спасатели, а вода соответствует необходимым нормам.
Между тем в областной столице открыт только один пляж. В ближайшее время будет проведена инспекция водоёмов в Ишиме и Голышманово. Во время летнего сезона водоемы будут патрулировать сотрудники МЧС и МВД, городской администрации и волонтеры. Отмечается, что самым опасным местом для спасателей является набережная города, где каждый год гибнет несколько человек.