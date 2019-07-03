Тюменцам разрешено купаться на одиннадцати пляжах

Между тем в областной столице открыт только один пляж. В ближайшее время будет проведена инспекция водоёмов в Ишиме и Голышманово. Во время летнего сезона водоемы будут патрулировать сотрудники МЧС и МВД, городской администрации и волонтеры. Отмечается, что самым опасным местом для спасателей является набережная города, где каждый год гибнет несколько человек.