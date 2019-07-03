nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцам разрешено купаться на одиннадцати пляжах

3 июля 2019, 14:58
Фото: pixabay.com
Сотрудники МЧС на 2 июля освидетельствовали 11 пляжей в Тюменской области. В 2018 году их было 16.

В настоящий момент тюменцы могут купаться на базе отдыха «Верхний Бор», в «Пруду лесном», на озере «Сингуль», в водоёме санатория «Сибирь» и «Серебряный Бор». В список входят два детских лагеря. В начале июня в регионе действовало только шесть пляжей. Отмечается, что на указанных площадках есть медицинский пост, работают спасатели, а вода соответствует необходимым нормам.

Между тем в областной столице открыт только один пляж. В ближайшее время будет проведена инспекция водоёмов в Ишиме и Голышманово. Во время летнего сезона водоемы будут патрулировать сотрудники МЧС и МВД, городской администрации и волонтеры. Отмечается, что самым опасным местом для спасателей является набережная города, где каждый год гибнет несколько человек.

Материалы по теме
К купальному сезону готовы всего шесть пляжей Тюменской области
#Новости#Пляжи Тюмени#Лето#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25