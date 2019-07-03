Сможет ли "Тольяттиазот" отбить рейдерский захват "Уралхима"?

В январе Высокий суд Ирландии удовлетворил иски трех компаний, которые владеют 70% акций ТоАЗа. В итоге судья признал 11 ответчиков виновными в рейдерском захвате «Тольяттиазота». Об этом сообщают «Новые известия».
В соответствии с решением ирландского суда, Евгений Седыкин обязан возместить ущерб за инициирование неправомерных судебных разбирательств и мошеннические действия в отношении ТоАЗа. В ноябре 2015 года Седыкин провел фиктивное собрание акционеров ТоАЗа, где был утвержден новый состав руководителей завода. Люди, находившиеся в фиктивном совете директоров, потребовали, чтобы предприятие перечислило им 10% от чистой прибыли. Также Седыкин признан виновным в том, что пытался присвоить шесть миллиардов рублей и ценные бумаги других акционеров ТоАЗа. Однако рейдер сумел избежать ареста.
Сейчас Седыкин является потерпевшим по иску миноритарных акционеров к «Тольяттиазоту» и поддерживает судебное разбирательство в отношении экс-владельцев завода, инициатором которого стал собственник «Уралхима» Дмитрий Мазепин.
В течение семи лет Комсомольский районный суд Тольятти рассматривает уголовное дело против бывших топ-менеджеров «Тольяттиазота». По версии следствия, они реализовали продукцию за границу по заниженной цене и украли эти деньги. Однако есть доказательства, что завод получил все деньги, отчитался перед налоговой службой и вложил средства в развитие.
Все эти годы обвинение строится на показаниях рейдера Евгения Седыкина. Интересно, что российский суд отстаивает интересы Дмитрия Мазепина – гражданина Латвии, который спонсировал латвийские околофашистские политические группировки.
В конце мая работники ТОАЗа отправили письмо главе Верховного суда Вячеславу Лебедеву. В петиции коллектив завода выразил уверенность, что уголовное дело против бывших руководителей предприятия инициировали рейдеры, чтобы захватить предприятие. Сотрудники завода не исключают, что уголовное преследование – спланированная недружественная акция, длящаяся более 10 лет.
Весной 2019 года СК РФ завел новое уголовное дело против бывших руководителей ТоАЗа, которые теперь обвиняются в том, что якобы организовали преступную группировку.
В ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин призвал к либерализации этой статьи УК, поскольку в ней много недостатков: так, если один член совета директоров любой компании совершил незаконное деяние, то весь коллектив можно привлечь к ответственности, назвав его преступным сообществом. Ситуация «Тольяттиазота» показывает, что действия правоохранительных органов, которые оказывают содействие рейдерскому захвату, не соответствуют заявлению президента.
В скором времени высокий суд Ирландии рассмотрит иск против еще одной компании, которой управляет Дмитрий Мазепин, - EurotoazLtd. Стоимость завода составляет три миллиарда рублей, а рейдеры пытались присвоить два миллиарда долларов. Если вдруг окажется, что компания EurotoazLtd и Евгений Седыкин связаны с «Уралхимом», то Дмитрий Мазепин обязан будет выплатить огромную компенсацию.
Дело «Тольяттиазота» может не только ухудшить бизнес-климат внутри страны, но и отрицательно сказаться на международной репутации России.