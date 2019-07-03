Сможет ли "Тольяттиазот" отбить рейдерский захват "Уралхима"?

В соответствии с решением ирландского суда, Евгений Седыкин обязан возместить ущерб за инициирование неправомерных судебных разбирательств и мошеннические действия в отношении ТоАЗа. В ноябре 2015 года Седыкин провел фиктивное собрание акционеров ТоАЗа, где был утвержден новый состав руководителей завода. Люди, находившиеся в фиктивном совете директоров, потребовали, чтобы предприятие перечислило им 10% от чистой прибыли. Также Седыкин признан виновным в том, что пытался присвоить шесть миллиардов рублей и ценные бумаги других акционеров ТоАЗа. Однако рейдер сумел избежать ареста.