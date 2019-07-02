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В Тюмени мужчина в шутку бросил гранату в прохожих

2 июля 2019, 05:31
Фото: pixabay.com
В областной столице задержали 33-летнего безработного, который после распития алкоголя решил развлечь себя и своих друзей опасным способом.
Сюжет
Тюмень

В УМВД по Тюмени пояснили, что в полицию обратились местные жители, которые сообщили, что группа мужчин распивала во дворе дома по улице 50 лет Октября спиртные напитки.

После застолья тюменцы пошли гулять по городу, и по дороге один из них несколько раз выстрелил в воздух. Тут же в перепуганных прохожих полетела граната.

После задержания мужчины выяснилось, что у него был при себе пистолет, из которого он стрелял холостыми патронами в воздух, а также муляж гранаты. По словам задержанного, он просто развлекался и хотел разыграть прохожих.

Действия мужчины попадают под действия статьи «Хулиганство». Ему грозит максимальное наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей, принудительные работы на пять лет, либо лишение свободы на тот же период.

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#Новости#Тюменская область#Хулиганство#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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