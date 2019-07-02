В Тюмени мужчина в шутку бросил гранату в прохожих

В УМВД по Тюмени пояснили, что в полицию обратились местные жители, которые сообщили, что группа мужчин распивала во дворе дома по улице 50 лет Октября спиртные напитки.
После застолья тюменцы пошли гулять по городу, и по дороге один из них несколько раз выстрелил в воздух. Тут же в перепуганных прохожих полетела граната.
После задержания мужчины выяснилось, что у него был при себе пистолет, из которого он стрелял холостыми патронами в воздух, а также муляж гранаты. По словам задержанного, он просто развлекался и хотел разыграть прохожих.
Действия мужчины попадают под действия статьи «Хулиганство». Ему грозит максимальное наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей, принудительные работы на пять лет, либо лишение свободы на тот же период.