Тюменские власти завершают выполнение «заявки Путина» по водоснабжению в Касакаре

Напомним, на прямой линии с Владимиром Путиным, которая прошла 20 июня, жительница коттеджного района Каскары Мария Кузнецова пожаловалась президенту на отсутствие водоснабжения. По ее заявлению, местные жители на протяжении 20 лет ждали, когда будет заведена вода и на их часть поселка.