Тюменские власти завершают выполнение «заявки Путина» по водоснабжению в Касакаре

На межрегиональной научно-практической конференции в сфере водоснабжения Вахрин подтвердил, что вопрос с водоснабжением в селе Каскара скоро будет закрыт. Он отметил, что специалисты в течение двух недель провели трубы и сделали отводы.
Для технического присоединения все уже подготовлено. Через некоторое время жители смогут подать заявки и подключать водоснабжением в свои дома.
Напомним, на прямой линии с Владимиром Путиным, которая прошла 20 июня, жительница коттеджного района Каскары Мария Кузнецова пожаловалась президенту на отсутствие водоснабжения. По ее заявлению, местные жители на протяжении 20 лет ждали, когда будет заведена вода и на их часть поселка.
Глава государства лично «оставил заявку» губернатору Тюменской области Александру Моору на подключение ее дома к водопроводу.
По словам Вахрина, в 2020 году планировалось реконструировать основной водовод. Но, поскольку есть поручение о проведении работ в самое ближайшее время, специалисты закончили их уже на этой неделе.