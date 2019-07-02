Тюменские школьники бьют все рекорды по ЕГЭ

Так, на экзамене по физике в Тюменской области впервые сразу девять школьников набрали сто баллов. В четыре раза выросло количество тех, кто получил более 90 баллов, и в два раза — количество выпускников, набравших от 81 балла по данному предмету.
Число высокобалльников по математике в этом году выросло в 16 раз. К настоящему моменту в регионе уже более 50 набравших сто баллов по математике, русскому языку, физике, химии, истории, литературе, географии, обществознанию.
И это с учетом того, что в регионе еще продолжаются резервные дни единого государственного экзамена, во время которых экзамены могут сдать те, кто не смог это сделать в основные дни.
Средний балл повысился и на ЕГЭ по английскому. Год назад он составлял 69, в этом году уже 73. Еще один рекорд - на экзамене по химии. Его на сто баллов сдали 19 школьников, такого в Тюменской области еще не было.